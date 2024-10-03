Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Harga Mobil Suzuki Carry 1.5 Bekas Ada di Bawah Rp50 Juta

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |11:54 WIB
Harga Mobil Suzuki Carry 1.5 Bekas Ada di Bawah Rp50 Juta
Harga mobil Suzuki Carry 1.5 bekas (Foto: Suzuki )
JAKARTA - Harga mobil Suzuki Carry 1.5 bekas banyak dijual murah. Meskipun Suzuki Carry pertama kali muncul pada tahun 1961, ini masih banyak peminatnya untuk membelinya.

Apalagi dia kendaraan handal dalam urusan mengangkut barang bagi pemilik kendaraan. Lantas berapa harga mobil bekas tersebut?

Ternyata harga mobil Suzuki Carry 1.5 berbeda-beda. Berikut rinciannya:

Suzuki Carry Pick Up tahun 2004: Rp 35-50 jutaan

Suzuki Carry Pick Up tahun 2006: Rp 40 jutaan

Suzuki Carry Pick Up tahun 2009: Rp 46 jutaan

Suzuki Carry Pick Up tahun 2010: Rp 50 jutaan

Suzuki Carry Pick Up tahun 2011: Rp 55-60 jutaan

Suzuki Mega Carry tahun 2012: Rp 65 jutaan

Suzuki Carry Pick Up tahun 2013: Rp 69 jutaan

Suzuki Carry Pick Up tahun 2014: Rp 70 jutaan

Suzuki Carry Pick Up tahun 2015: Rp 72-78 jutaan

Suzuki Mega Carry Pick Up AC PS tahun 2015: Rp 88 jutaan

Suzuki Carry Pick Up tahun 2016: Rp 75 jutaan

Suzuki Carry Pick Up  tahun 2017: Rp 85 jutaan

Suzuki Mega Carry Pick Up  tahun 2017: Rp 86 jutaan

Suzuki Carry Pick Up tahun 2018: Rp 87 jutaan

Suzuki Carry Pick Up ST 150 MT tahun 2018: Rp 89 jutaan

Suzuki Carry Pick Up tahun 2019: Rp 99-100 jutaan

Suzuki Carry Pick Up 1.5 MT tahun 2020: Rp 98 jutaan

Suzuki Carry Pick Up 1.5 AC/PW MT tahun 2020: Rp 98 jutaan

Suzuki Carry Pick Up 1.5 MT tahun 2021: Rp 104 - 107 jutaan

Suzuki Carry Pick Up 1.5 AC & PS MT tahun 2021: Rp 116 jutaan

Suzuki Carry Pick Up 1.5 CX MT tahun 2021: Rp 115 jutaan

 

