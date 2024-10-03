JAKARTA - Harga mobil Suzuki Carry 1.5 bekas banyak dijual murah. Meskipun Suzuki Carry pertama kali muncul pada tahun 1961, ini masih banyak peminatnya untuk membelinya.
Apalagi dia kendaraan handal dalam urusan mengangkut barang bagi pemilik kendaraan. Lantas berapa harga mobil bekas tersebut?
Ternyata harga mobil Suzuki Carry 1.5 berbeda-beda. Berikut rinciannya:
Suzuki Carry Pick Up tahun 2004: Rp 35-50 jutaan
Suzuki Carry Pick Up tahun 2006: Rp 40 jutaan
Suzuki Carry Pick Up tahun 2009: Rp 46 jutaan
Suzuki Carry Pick Up tahun 2010: Rp 50 jutaan
Suzuki Carry Pick Up tahun 2011: Rp 55-60 jutaan
Suzuki Mega Carry tahun 2012: Rp 65 jutaan
Suzuki Carry Pick Up tahun 2013: Rp 69 jutaan
Suzuki Carry Pick Up tahun 2014: Rp 70 jutaan
Suzuki Carry Pick Up tahun 2015: Rp 72-78 jutaan
Suzuki Mega Carry Pick Up AC PS tahun 2015: Rp 88 jutaan
Suzuki Carry Pick Up tahun 2016: Rp 75 jutaan
Suzuki Carry Pick Up tahun 2017: Rp 85 jutaan
Suzuki Mega Carry Pick Up tahun 2017: Rp 86 jutaan
Suzuki Carry Pick Up tahun 2018: Rp 87 jutaan
Suzuki Carry Pick Up ST 150 MT tahun 2018: Rp 89 jutaan
Suzuki Carry Pick Up tahun 2019: Rp 99-100 jutaan
Suzuki Carry Pick Up 1.5 MT tahun 2020: Rp 98 jutaan
Suzuki Carry Pick Up 1.5 AC/PW MT tahun 2020: Rp 98 jutaan
Suzuki Carry Pick Up 1.5 MT tahun 2021: Rp 104 - 107 jutaan
Suzuki Carry Pick Up 1.5 AC & PS MT tahun 2021: Rp 116 jutaan
Suzuki Carry Pick Up 1.5 CX MT tahun 2021: Rp 115 jutaan