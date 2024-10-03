Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hampir 100 Ribu Mobil BYD Dolphin dan Atto 3 Kena Recall, Bagaimana di Indonesia?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |10:11 WIB
Hampir 100 Ribu Mobil BYD Dolphin dan Atto 3 Kena Recall, Bagaimana di Indonesia?
Hampir 100 ribu mobil BYD Dolphin dan Atto 3 kena recall, bagaimana di Indonesia? (BYD Motor Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Produsen otomotif China, BYD melakukan penarikan kembali (recall) terhadap hampir 100 ribu unit mobil listrik di China. Model yang kena recall adalah Dolphin dan Yuan Plus. 

Mobil itu di-recall tersebut terkait masalah pada pengontrol Column-Assist Electric Power Steering (CEPS). Kapasitor pada papan sirkuit pengontrol di beberapa kendaraan yang termasuk dalam penarikan ini dapat menimbulkan retakan mikro, sebagaimana dilansir dari Cnevpost.

Ketika kendaraan digunakan, retakan yang berukuran kecil ini dapat membesar dan memicu hubungan arus pendek. Hal ini berpotensi menyebabkan kapasitor overheating, terbakar, atau bahkan menyebabkan kebakaran besar.

BYD Atto 3 (Okezone)
BYD Atto 3 (Okezone)

Penarikan ini terdiri atas dua kelompok yang dilakukan dua entitas operasional BYD. Pertama, BYD Auto Industry Co., Ltd. dengan menarik kembali 87.762 unit kendaraan Dolphin dan Yuan Plus yang diproduksi antara 4 Februari 2023 hingga 26 Desember 2023. 

Sementara BYD Auto Co Ltd melakukan penarikan kembali sebanyak 8.952 unit kendaraan Yuan Plus yang diproduksi antara 2 November 2022 hingga 19 Juni 2023. Total sebanyak 96.714 unit mobil model Dolphin dan Yuan Plus di China ditarik mulai 30 September 2024. 

Lalu, bagaimana dengan di Indonesia? Diketahui, BYD Motor Indonesia memasarkan Dolphin dan Atto 3, yang bernama Yuan Plus di China. 

Terkait hal ini, Head of PR and Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, membenarkan adanya recall untuk model Atto 3 dan Dolphin. Namun, model yang direcall itu hanya untuk yang dipasarkan di China. Sementara model yang dipasarkan di Indonesia tidak terdampak. 

"Informasi yang beredar mengenai recall sebagian Atto3 dan Dolphin adalah benar. Namun, inisiatif ini hanya untuk pasar domestik China dan hanya untuk beberapa batch unit tertentu yang diproduksi khusus untuk pasar China," kata Luther kepada Okezone, Kamis (3/10/2024). 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/15/3174800/byd-VGEu_large.jpg
BYD Jadi Produsen Mobil Listrik Terlaris, Unggul Telak dari Tesla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/15/3168963/byd_seal_6_dm_i_touring-SjgF_large.jpg
BYD Luncurkan Mobil Hybrid, Jarak Tempuhnya Lebih dari 1.300 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/52/3165834/byd-6M0t_large.jpg
BYD Bangun Pabrik di Malaysia, Lebih Besar dari Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/52/3165588/booth_byd_di_giias_2025-5jGP_large.jpeg
Investasi Triliunan Rupiah, Apa Kabar Pembangunan Pabrik BYD dan VinFast di Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/52/3163411/byd_atto_2-DSwA_large.jpg
Kapan BYD Atto 2 Meluncur di Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/52/3161813/byd_atto_1-KLXU_large.jpg
Atto 1 Jadi Jurus BYD Perkuat Pangsa Pasar Mobil Listrik?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement