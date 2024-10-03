Segini Harga Mobil Voxy Bekas

JAKARTA - Segini harga mobil Voxy bekas dengan ramah di dompet Anda. Secara desain, mobil ini sedikit mirip dengan Toyota Vellfire. Maka dari itu, banyak yang mengincar jenis kendaraan ini. Apalagi, kendaraan ini memiliki interior yang cukup banyyak. Lantas berapa harganya?

Ternyata segini harga mobil Voxy bekas bisa berbeda-beda. Berikut rinciannya:

Toyota Voxy 2.0 A/T tahun 2017: Rp350 juta

Toyota Voxy 2.0 A/T tahun 2018: Rp370 juta

Toyota Voxy 2.0 A/T tahun 2019: Rp390 juta

Toyota Voxy 2.0 A/T tahun 2020: Rp410 juta

Toyota Voxy 2.0 A/T tahun 2021: Rp440 juta