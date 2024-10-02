Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Mungkin Rilis Android 16 Pertengahan 2025, Gunakan Kode Nama Baklava

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |18:21 WIB
Google Mungkin Rilis Android 16 Pertengahan 2025, Gunakan Kode Nama Baklava
Ilustrasi.
A
A
A

GOOGLE kemungkinan akan merilis Android 16 lebih awal dari biasanya pada tahun depan, menurut rincian yang terlihat pada dokumentasi perusahaan untuk sistem operasi telepon pintarnya. Kode sumber untuk Android 15 dirilis bulan lalu, tetapi telepon pintar Pixel Google belum menerima pembaruan untuk sistem operasi terbaru perusahaan tersebut.

Perubahan yang diduga ini mungkin memungkinkan Google untuk mengirimkan telepon pintar generasi berikutnya dengan Android 16 secara langsung, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dengan seri Pixel 9. Sementara itu, Google dilaporkan menyetel ulang nama kode internal berbasis alfabet untuk Android 15 dan Android 16.

Dokumen Definisi Kompatibilitas (CDD) Android 15 Google yang dilansir Gadgets 360 menyertakan referensi ke rilis "Android 25Q2", yang tampaknya merupakan versi berikutnya dari OS ponsel pintar Google. Publikasi tersebut juga menemukan komentar dari seorang Googler di Android Open Source Project (AOSP) yang merujuk pada perubahan yang akan diperkenalkan dengan "25Q2/Android W".

Referensi lain mengenai perubahan API mendatang yang terkait dengan rilis 25Q2 yang diklaim juga mendukung teori bahwa itu akan menjadi rilis utama dan bukan rilis platform Android 15 triwulanan (QPR). Ini karena Google membekukan penambahan API baru sebelum merilis versi OS baru, dan tidak ada API baru yang dapat ditambahkan hingga pembaruan versi berikutnya.

Petunjuk ini menunjukkan bahwa Android 16 akan hadir jauh lebih awal daripada versi sebelumnya, yang biasanya dirilis pada September atau Oktober dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini belum jelas apakah ponsel pintar Pixel Google juga akan menerima pembaruan awal untuk Android 16 tahun depan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/16/3174499//originos_6-Uta5_large.jpg
Vivo Pamerkan Fitur OriginOS 6 Global, Tunjukkan Perubahan Besar dari FuntouchOS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/16/3174438//ilustrasi-8DsA_large.jpg
Jawab Kekhawatiran, Google Pastikan Sideloading Tidak Akan Hilang dari Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/16/3174421//ilustrasi-xF9W_large.jpg
Daftar 10 Kata Terlarang di Mesin Pencarian Google dan Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/16/3173198//originos_6-QfdL_large.jpg
Vivo Luncurkan OriginOS 6 untuk Gantikan FuntouchOS, Rilis Global Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/612/3172446//foto_ai-wZ2i_large.jpg
Prompt AI Gemini yang Lagi Viral: Foto Bareng Artis, Foto di Lift dan Polaroid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/16/3171657//ilustrasi-dvJQ_large.jpg
Google Integrasikan Gemini ke Browser Chrome
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement