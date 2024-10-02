Google Mungkin Rilis Android 16 Pertengahan 2025, Gunakan Kode Nama Baklava

GOOGLE kemungkinan akan merilis Android 16 lebih awal dari biasanya pada tahun depan, menurut rincian yang terlihat pada dokumentasi perusahaan untuk sistem operasi telepon pintarnya. Kode sumber untuk Android 15 dirilis bulan lalu, tetapi telepon pintar Pixel Google belum menerima pembaruan untuk sistem operasi terbaru perusahaan tersebut.

Perubahan yang diduga ini mungkin memungkinkan Google untuk mengirimkan telepon pintar generasi berikutnya dengan Android 16 secara langsung, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dengan seri Pixel 9. Sementara itu, Google dilaporkan menyetel ulang nama kode internal berbasis alfabet untuk Android 15 dan Android 16.

Dokumen Definisi Kompatibilitas (CDD) Android 15 Google yang dilansir Gadgets 360 menyertakan referensi ke rilis "Android 25Q2", yang tampaknya merupakan versi berikutnya dari OS ponsel pintar Google. Publikasi tersebut juga menemukan komentar dari seorang Googler di Android Open Source Project (AOSP) yang merujuk pada perubahan yang akan diperkenalkan dengan "25Q2/Android W".

Referensi lain mengenai perubahan API mendatang yang terkait dengan rilis 25Q2 yang diklaim juga mendukung teori bahwa itu akan menjadi rilis utama dan bukan rilis platform Android 15 triwulanan (QPR). Ini karena Google membekukan penambahan API baru sebelum merilis versi OS baru, dan tidak ada API baru yang dapat ditambahkan hingga pembaruan versi berikutnya.

Petunjuk ini menunjukkan bahwa Android 16 akan hadir jauh lebih awal daripada versi sebelumnya, yang biasanya dirilis pada September atau Oktober dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini belum jelas apakah ponsel pintar Pixel Google juga akan menerima pembaruan awal untuk Android 16 tahun depan.