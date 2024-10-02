Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Link Download Sound Tiktok ke Whatsapp

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |06:16 WIB
Link Download Sound Tiktok ke Whatsapp
Link download Tiktok ke Whatsapp(Foto: Freepik)
JAKARTA- Link download Tiktok ke Whatsapp (WA) bisa Anda coba. Terlebih, sound tiktok yang lucu ini terkadang membuat candu hingga banyak yang ingin mengunduhnya dan dijadikan sebagai nada dering Whatsapp. Ternyata, cara download sound tiktok ke wa sangat mudah. Pengguna dapat mengunduhnya menggunakan beberapa link dibawah ini.

Berikut link download Tiktok ke Whatsapp:

SSSTIK : https://ssstik.io/id/download-tiktok-mp3

TTSave.app : https://ttsave.app/id/mp3

Tiktokio : https://tiktokio.com/id/tiktok-mp3/

Musically Down : https://musicaldown.com/id/tiktok-mp3

LoveTik.com : https://lovetik.com/id/tiktok-mp3

Berikut adalah cara download sound tiktok ke Whatsapp:

Buka aplikasi tiktok, lalu cari video yang memiliki sound menarik dan ingin didownload

Jika sudah dapat, salin URL video tiktok tersebut

Buka browser yang ada di perangkat, lalu akses salah situs download sound tiktok menggunakan link diatas

Setelah masuk ke halaman situ, tempel URL video tiktok yang sudah disalin pada kolom yang sudah disediakan, lalu klik download

Tunggu beberapa saat hingga proses download selesai dan sound tiktok akan tersimpan di perangkat.

 

