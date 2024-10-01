Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Sadap WA Pacar Tanpa Verifikasi dan Scan

Naufal Firnanda , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |17:30 WIB
Cara Sadap WA Pacar Tanpa Verifikasi dan Scan
JAKARTAWhatsApp sebagai aplikasi pesan instan terbesar di dunia memiliki banyak pengguna aktif perharinya. Hampir semua orang saat ini menggunakan WhatsApp sebagai sarana komunikasi, termasuk komunikasi antar pasangan atau pacar.

Aktivitas penyadapan terdengar sebagai tindakan yang sulit dan rumit untuk dilakukan orang awam, namun ada beberapa cara yang mudah untuk dilakukan oleh pemula. Metode penyadapan memungkinkan seseorang untuk memantau isi percakapan seseorang lainnya tanpa perlu aplikasi tambahan atau aplikasi.

Ada berbagai alasan yang mungkin mendorong orang untuk melakukan penyadapan WhatsApp, misalnya untuk menghilangkan kecurigaan pada pasangan, atau untuk mengetahui berbagai rahasia yang mungkin disimpan dalam aplikasi chat tersebut.

Namun, perlu diingat bahwa terdapat konsekuensi dan risiko saat memutuskan untuk menyadap akun WhatsApp seseorang, terutama berikaitan dengan legalitas dan pelanggaran privasi target.

Aplikasi yang cocok untuk menyadap whatsapp tanpa verifikasi adalah dengan menggunakan keylogger. Keylogger adalah program perangkat lunak yang dapat digunakan untuk cara sadap WhatsApp. Software ini akan merekam setiap penekanan tombol yang pengguna jalankan.

Terdapat dua contoh keylogger yang cukup populer dan sering digunakan oleh penggunanya saat ini, seperti mSpy dan iKeyMonitor.

mSpy

mSpy merupakan salah satu keylogger populer yang terus berkembang. Aplikasi ini memberikan akses ke semua aktivitas WhatsApp target, termasuk pesan, foto, video, daftar kontak, dan banak lagi. mSpy memiliki fitur keylogger yang memudahkan akses ke akun WhatsApp korban.

Berikut ini adalah cara menggunakan mSpy:

  1. Buka situs web resmi mSpy
  2. Pilih paket berlangganan yang sesuai dan kemudain isi informasi penagihan anda
  3. Setelah berhasil melakukan pembayaran, anda akan mendapatkan email sambutan yang berisi informasi login anda
  4. Ikuti instruksi yang anda dapatkan pada mSpy. Anda selalu dapat menghubungi satf dukungan jika anda mengalami masalah
  5. Setelah mendapatkan akses ke WhatsApp korban target anda, anda akan melihat semua yang tampil pada dashboard mSpy termasuk pesan WhatsApp dan konten multimedia.
     

