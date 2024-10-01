Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kumpulan Link Twibbon Hari Kesaktian Pancasila 2024

Naufal Firnanda , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |11:17 WIB
Kumpulan Link Twibbon Hari Kesaktian Pancasila 2024
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Tanggal 1 Oktober diperingati masyarakat Indonesia sebagai Hari Kesaktian Pancasila, mengenang momen bersejarah ditumpasnya pemberontakan G30S PKI dan mempertahankan dasar negara kita.

Salah satu cara masyarakat dalam merayakannya adalah dengan membuat twibbon bertema Hari Kesaktian Pancasila. Seiring dengan menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat, banyak tersedia twibbon yang tersedia dengan tema Hari Kesaktian Pancasila, juga hari besar nasional lainnya. Twibbon ini bisa digunakan dan dibagikan di media sosial.

 Berikut adalah beberapa link yang dapat digunakan untuk membuat twibbon dengan tema Hari Kesaktian Pancasila.

Link Twibbon Hari Kesaktian Pancasila

  1. https://www.twibbonize.com/59hkp2024
  2. https://www.twibbonize.com/harikesaktianpancasila-2024
  3. https://www.twibbonize.com/kesaktianpancasila-artseidon
  4. https://www.twibbonize.com/kesaktianpancasilamin20jakarta
  5. https://www.twibbonize.com/hari-kesaktian-pancasila-01
  6. https://www.twibbonize.com/maalfatichkesaktianpancasila01
  7. https://www.twibbonize.com/harikesaktianpancasilapkh2024
  8. https://www.twibbonize.com/kesaktianpancasila-pdkjtg2024
  9. https://www.twibbonize.com/haribesarbersamanida
  10. https://www.twibbonize.com/kesaktianpancasila2024-banser
  11. https://www.twibbonize.com/kesaktianpancasila24kmngbll
  12. https://www.twibbonize.com/kesaktianpancasilaikabnas2024
  13. https://www.twibbonize.com/redbharikesaktianpancasila2024
  14. https://www.twibbonize.com/harikesaktianpancasila2024
  15. https://www.twibbonize.com/kesaktianpancasilasci2024
  16. https://www.twibbonize.com/apelkaderjatim
  17. https://www.twibbonize.com/sdnp2-harikesaktianpancasila-1
  18. https://www.twibbonize.com/himpjatks2024
  19. https://www.twibbonize.com/harikesaktianpancasilamish
  20. https://www.twibbonize.com/sisilviatwibbon
  21. https://www.twibbonize.com/skdkesaktianpancasila2024
  22. https://www.twibbonize.com/1oktpancasilasakti
  23. https://www.twibbonize.com/ppuhkp24
  24. https://www.twibbonize.com/kesaktianpancasilaupt16
  25. https://www.twibbonize.com/harikesaktianpancasilasdkpati
     

