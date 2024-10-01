Kumpulan Link Twibbon Hari Kesaktian Pancasila 2024

JAKARTA – Tanggal 1 Oktober diperingati masyarakat Indonesia sebagai Hari Kesaktian Pancasila, mengenang momen bersejarah ditumpasnya pemberontakan G30S PKI dan mempertahankan dasar negara kita.

Salah satu cara masyarakat dalam merayakannya adalah dengan membuat twibbon bertema Hari Kesaktian Pancasila. Seiring dengan menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat, banyak tersedia twibbon yang tersedia dengan tema Hari Kesaktian Pancasila, juga hari besar nasional lainnya. Twibbon ini bisa digunakan dan dibagikan di media sosial.

Berikut adalah beberapa link yang dapat digunakan untuk membuat twibbon dengan tema Hari Kesaktian Pancasila.

Link Twibbon Hari Kesaktian Pancasila