HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Cara Orderan Grab Nyangkut Terus, Ini 6 Tipsnya

Muhammad Adli Arif , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |16:08 WIB
Cara Orderan Grab Nyangkut Terus, Ini 6 Tipsnya
Cara orderan Grab nyangkut terus, ini 6 tipsnya. (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Menjadi mitra driver Grab sekarang ini memiliki sejumlah keluhan. Terlebih semakin banyak orang yang memilih menjadi mitra platform ojek online sebagai pekerjaan utama, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarga.

Prinsipnya, semakin banyak orderan semakin besar pula pemasukan. Namun, di sinilah keluhan utama muncul dan dapat merugikan banyak driver Grab. Keluhan tersebut adalah orderan yang sepi atau anyep.

Dengan begitu menjadi pertanyaan dan pembicaraan di kalangan driver, bagaimana cara yang ampuh agar orderan Grab nyangkut terus atau gacor?

Berikut adalah cara yang dapat dilakukan agar orderan Grab nyangkut terus, sebagaimana dihimpun Okezone, Selasa (1/10/2024) :

  1. Jaga Kualitas Jaringan

Driver kerap kali sulit untuk mendapatkan orderan dengan cepat atau orderan tidak bisa diambil. Hal ini bisa saja dipengaruhi jaringan atau kualitas internet yang tidak stabil atau buruk.

Dengan begitu pastikan kuota internet tercukupi dan jaringan internet stabil agar orderan bisa bisa nyangkut terus. Jika koneksi sedang buruk, usahakan mencari tempat yang tersedia Wifi atau Tethering dengan orang lain.

  1. Perbanyak Riwayat Perjalanan yang Belum Terjamah

Driver juga sulit untuk mendapat orderan di daerah yang jarang atau bahkan belum pernah dilewati. Padahal sangat mungkin di sana banyak konsumen yang ingin menggunakan jasa ojek online.

Karena itu, perbanyaklah riwayat untuk melewati dan menunggu orderan di daerah yang jarang driver lewati. Dengan begitu sistem dapat membaca bahwa driver siap untuk mengambil banyak orderan di daerah tersebut.

  1. Mangkal di Jam-Jam Sibuk

Pastikan untuk mengetahui jam-jam terbaik untuk mengkal, karena pada saat itulah banyak sekali orang yang membutuhkan jasa ojek online untuk segala keperluan. Hal ini dapat memperbesar persentase orderan grab nyangkut terus.

Contohnya, driver bisa mangkal pada jam pulang kantor, dekat stasiun atau halte, dan di berbagai tempat perbelanjaan yang ramai atau viral.

 

