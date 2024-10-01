GIIAS Bandung 2024 Diklaim Sedot Puluhan Ribu Pengunjung, Test Drive Tercatat Ribuan Kali

JAKARTA - Gelaran pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Bandung 2024 telah berakhir. Pameran yang digelar pada 25-29 September 2024 di Sudirman Grand Ballroom itu mendapatkan antusiasme tinggi dari pengunjung. Pada gelaran kedua GIIAS Bandung ini, tercatat hadir puluhan ribu pengunjung dan lebih dari 1.000 kali test drive.

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Yohannes Nangoi, menyatakan lewat penyelenggaraan GIIAS Bandung, pihaknya dapat menyebarluaskan informasi terkait perkembangan industri otomotif di Indonesia khusunya di Jawa Barat, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional.

"GIIAS Bandung menjadi komitmen Gaikindo dalam menghadirkan pameran otomotif di berbagai wilayah Indonesia. Melihat apa yang dihadirkan para peserta pada sepanjang pameran, membawa model kendaraan dengan teknologi terkini, menjadi langkah kami untuk mendorong perkembangan industri otomotif nasional yang lebih berkelanjutan,” ujarnya, dalam keterangannya, Selasa (1/10/2024).

Pengunjung GIIAS Bandung 2024 (Ist)

Menurut Nangoi, ke depannya Gaikindo akan terus memperluas jangkauan pameran agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan industri otomotif Indonesia.

"Menjadi tugas Gaikindo selanjutnya untuk terus mengembangkan GIIAS Bandung, mengakomodir permintaan merek-merek anggota Gaikindo, untuk memperluas informasi, edukasi, serta pengalaman baru bagi pengunjung. Untuk itu, kami berharap Bandung segera memiliki venue yang lebih luas lagi, sehingga dapat menampung lebih banyak merek dan mendukung pertumbuhan industri otomotif,” tutur Nangoi.

Dihadiri Puluhan Ribu Pengunjung

Selama 5 hari penyelenggaraan, GIIAS Bandung 2024 mencatat kehadiran puluhan ribu pengunjung. Meskipun diwarnai turunnya hujan, pengunjung tetap antusias padati area pameran sepanjang penyelenggaraannya. Ketua III sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran Gaikindo, Rizwan Alamsjah mengungkapkan antusiasme masyarakat Jawa Barat, terutama Bandung, terlihat sangat positif.

"Antusiasme masyarakat Bandung sangat kami apresiasi, angka pengujung yang mencoba langsung model-model kendaraan baru juga sangat positif, lebih dari 1.000 trip test drive dan lebih dari 500 trip test ride tercatat sepanjang pameran berlangsung, hal ini membuktikan besarnya potensi industri otomotif di wilayah tersebut,” tutur Rizwan.