Hampir 100 Ribu Mobil Listrik BYD Kena Recall Gara-Gara Risiko Kebakaran

JAKARTA - Build Your Dreams (BYD) yang merupakan salah satu produsen mobil listrik terbesar di dunia sedang tertimpa masalah. Hampir 100.000 unit mobil listrik mereka terdampak penarikan kembali (recall) akibat adanya risiko kebakaran.

Melansir Cnevpost, Selasa (1/10/2024), laporan dari Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar China (SAMR), sebanyak 96.714 unit mobil model Dolphin dan Yuan Plus di China ditarik mulai 30 September 2024 karena risiko kebakaran.

Berdasarkan laporannya, penarikan ini terdiri atas dua kelompok yang dilakukan oleh dua entitas operasional BYD. Pertama, BYD Auto Industry Co., Ltd. dengan menarik kembali 87.762 unit kendaraan Dolphin dan Yuan Plus yang diproduksi antara 4 Februari 2023 hingga 26 Desember 2023.

Sementara BYD Auto Co Ltd melakukan penarikan kembali sebanyak 8.952 unit kendaraan Yuan Plus yang diproduksi antara 2 November 2022 hingga 19 Juni 2023.

Penarikan kembali ini terkait masalah pada pengontrol Column-Assist Electric Power Steering (CEPS). Kapasitor pada papan sirkuit pengontrol di beberapa kendaraan yang termasuk dalam penarikan ini dapat menimbulkan retakan mikro.

Ketika kendaraan digunakan, retakan yang berukuran kecil ini dapat membesar dan memicu hubungan arus pendek. Hal ini berpotensi menyebabkan kapasitor overheating, terbakar, atau bahkan menyebabkan kebakaran besar.