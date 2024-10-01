Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Harga Mobil Avanza Bekas Ada Dijual Rp77 Juta

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |06:25 WIB
Segini Harga Mobil Avanza Bekas Ada Dijual Rp77 Juta
Segini harga mobil Avanza bekas (Foto: Okezone)
JAKARTA - Segini harga mobil Avanza bekas yang bisa menjadi pilihan untuk memiliki kendaraan. Terlebih Toyota Avanza memang banyak diminati sebagi kendaraan cocok untuk keluarga.

Mobil ini pertama kali hadir di Indonesia pada 2003. Sejak saat itu, mobil segmen MPV ini menjadi pilihan bagi masyarakat. Mobil segmen MPV ini pun dijuluki sebagai mobil sejuta umat. Lantas berapa harganya?

Ternyata segini harga mobil Avanza bekas tergantung dari pemaiaknnya serta produksinya.  Berikut rincian lengkapnya:

Toyota Avanza 1.3 E 2008 : Rp77.000.000

Toyota Avanza 1.3 G 2010 : Rp78.000.000-Rp99.000.000

Toyota Avanza 1.5 S 2010 : Rp95.000.000-98.000.000

Toyota Avanza 1.3 G 2011 : Rp104.000.000

Toyota Avanza 1.3 G 2012 : Rp117.000.000

Toyota Avanza 1.5 Veloz 2012 : Rp88.000.000

Toyota Avanza 1.3 E 2013 : Rp100.000.000

Toyota Avanza 1.3 E 2014 : Rp100.000.000-114.000.000

Toyota Avanza 1.3 G 2014 : Rp95.000.000-112.000.000

Toyota Avanza 1.5 Veloz 2013 : Rp126.000.000

Toyota Avanza 1.5 Veloz 2015 : Rp140.000.000

Toyota Avanza 1.3 E 2015 : Rp103.000.000-119.000.000

Toyota Avanza 1.3 G 2015 : Rp101.000.000

Toyota Avanza 1.3 E 2016 : Rp112.000.000

Toyota Avanza 1.3 E 2017 : Rp113.000.000

Toyota Avanza 1.3 G 2018 : Rp137.000.000-149.000.000

Toyota Avanza 1.3 E STD 2018 : Rp124.000.000

Toyota Avanza 1.3 E 2018 : Rp140.000.000

Toyota Avanza 1.5 Veloz 2018 : Rp174.000.000

Toyota Avanza 1.3 G 2019 : Rp162.000.000-174.000.000

Toyota Avanza 1.5 G 2023 : Rp213.000.000-229.000.000

Toyota Avanza 1.3 E 2023 : Rp188.000.000

 

