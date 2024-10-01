JAKARTA - Segini harga mobil Avanza bekas yang bisa menjadi pilihan untuk memiliki kendaraan. Terlebih Toyota Avanza memang banyak diminati sebagi kendaraan cocok untuk keluarga.
Mobil ini pertama kali hadir di Indonesia pada 2003. Sejak saat itu, mobil segmen MPV ini menjadi pilihan bagi masyarakat. Mobil segmen MPV ini pun dijuluki sebagai mobil sejuta umat. Lantas berapa harganya?
Ternyata segini harga mobil Avanza bekas tergantung dari pemaiaknnya serta produksinya. Berikut rincian lengkapnya:
Toyota Avanza 1.3 E 2008 : Rp77.000.000
Toyota Avanza 1.3 G 2010 : Rp78.000.000-Rp99.000.000
Toyota Avanza 1.5 S 2010 : Rp95.000.000-98.000.000
Toyota Avanza 1.3 G 2011 : Rp104.000.000
Toyota Avanza 1.3 G 2012 : Rp117.000.000
Toyota Avanza 1.5 Veloz 2012 : Rp88.000.000
Toyota Avanza 1.3 E 2013 : Rp100.000.000
Toyota Avanza 1.3 E 2014 : Rp100.000.000-114.000.000
Toyota Avanza 1.3 G 2014 : Rp95.000.000-112.000.000
Toyota Avanza 1.5 Veloz 2013 : Rp126.000.000
Toyota Avanza 1.5 Veloz 2015 : Rp140.000.000
Toyota Avanza 1.3 E 2015 : Rp103.000.000-119.000.000
Toyota Avanza 1.3 G 2015 : Rp101.000.000
Toyota Avanza 1.3 E 2016 : Rp112.000.000
Toyota Avanza 1.3 E 2017 : Rp113.000.000
Toyota Avanza 1.3 G 2018 : Rp137.000.000-149.000.000
Toyota Avanza 1.3 E STD 2018 : Rp124.000.000
Toyota Avanza 1.3 E 2018 : Rp140.000.000
Toyota Avanza 1.5 Veloz 2018 : Rp174.000.000
Toyota Avanza 1.3 G 2019 : Rp162.000.000-174.000.000
Toyota Avanza 1.5 G 2023 : Rp213.000.000-229.000.000
Toyota Avanza 1.3 E 2023 : Rp188.000.000