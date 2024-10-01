Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Agar Cepat Hamil di Sakura School Simulator

Naufal Firnanda , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |16:26 WIB
Cara Agar Cepat Hamil di Sakura School Simulator
Sakura School Simulator.
JAKARTA - Sakura School Simulator merupakan video game dengan genre simulator/open world dengan latar anak sekolah Jepang. Nantinya, pemain akan memainkan karakter sebagai seorang siswa Sakura High School.

Sesuai dengan genrenya, yaitu open world. Game ini memberikan para pemainnya banyak kebebasan untuk mengatur dan menyesuaikan karakter dan dunia sesuai dengan keinginan pemain. Pemain juga bisa menjalankan banyak misi dan kegiatan layaknya di dunia nyata untuk mendapatkan achievement pada game ini. Terdapat beberapa fitur yang tersedia pada game ini, yaitu berenang, main alat musik, memasak, menikah, naik kendaraan, berinteraksi dengan NPC, dan bersekolah.

Tetapi, ada salah satu hal menarik yang mungkin bisa dicoba oleh para pemainnya. Pemain dapat membuat penampilan karakter yang layaknya sedang hamil. Perlu dipahami bahwa ini merupakan cara agar menampilkan karakter yang terlihat seperti sedang hamil, bukan hamil secara nyata pada game ini.

Dengan menggunakan dua cara ini, pemain dapat membuat karakter di game Sakura School Simulator terlihat hamil dengan mudah. Baik menggunakan Kostum Hamil ataupun Pumpkin Hat, kedua cara ini dapat digunakan dengan mudah oleh setiap pemai tanpa harus memasukan cheat atau mod game ini.

Berikut adalah 2 cara agar karakter terlihat seperti sedang hamil di Sakura School Simulator:

Kostum Hamil

Cara agar terlihat hamil di Sakura School Simulator yang pertama adalah dengan Kostum Hamil. Cara ini bisa dilakukan pemain untuk mendapatkan penampilan seperti ibu hamil.

Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan:

  1. Pilih karakter perempuan
  2. Masuk ke dalam rumah lalu masuk ke kamar pertama yang ada di sebelah kiri
  3. Jalan ke arah lingkaran berwarna merah muda
  4. Selanjutnya, klik Action untuk mengganti pakaian
  5. Cari kostum hamil lalu klik opsi tersebut
  6. Setelah selesai mengenakan kostum hamil, karakter akan secara otomatis terlihat seperti sedang hamil.
     

