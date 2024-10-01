JAKARTA - Cheat helikopter GTA 5 dan kendaraan lainnya bisa Anda coba. Tentunya dengan kode cheat ini membuat player juga bisa menyelesaikan berbagai misi menarik yang harus diselesaikan.
Berikut daftar cheat helikopter GTA 5 dan berbagai untuk PS3, PS4, dan juga XBOX:
-Spawn Buzzard Helicopter
PS3 dan PS4: O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Segitiga, O, Segitiga.
Xbox One atau Xbox 360: B, B, LB, B,B,B,LB, LT, RB, Y, B, Y
PC: BUZZOFF
-Cheat Helikopter GTA 5 PS3 Spawn Duster Plane
PS3 dan PS4: Kanan, Kiri, R1, R1, R1, Kanan, Segitiga, Segitiga, X, O, L1, L1.
Xbox One atau Xbox 360: Kanan, Kiri, RB, RB, RB, Left, Y, Y, A, B, LB, LB.
PC: FLYSPRAY.
-Spawn Stunt Plane
PS3 atau PS: O, Kanan, L1, L2, Kiri, R1, L1, L1, Kanan, Kiri, X, Segitiga.
Xbox One atau Xbox 360: B, Kanan, LB, LT, Kiri, RB, LB, LB, Kiri, Kiri, A, Y.
PC: BARNSTORM
-Spawn Shitzu PCJ 600
PS3 atau PS4: R1, Kanan, Kiri, Kanan, R2, Kiri, Kanan, Kotak, Kanan, L2, L1, L1.
Xbox One atau Xbox 360: RB, Kanan, Kiri, Kanan, RT, Kiri, Kanan, X, Kanan, LT, LB, LB.
PC: ROCKET.
-Spawn Maibatsu Sanchez
PS3 atau PS4: Kiri, Kiri, Kanan, Kanan, Kiri, Kanan, Kotak, O, Segitiga, R1, R2.
Xbox One atau Xbox 360: B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB.
PC: OFFROAD.