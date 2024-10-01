Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cheat Helikopter GTA 5 dan Kendaraan Lainnya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |08:26 WIB
Cheat Helikopter GTA 5 dan Kendaraan Lainnya
Cheat helikopter GTA 5 dan kendaraan lainnya (Foto: Rockstar)
A
A
A

JAKARTA - Cheat helikopter GTA 5 dan kendaraan lainnya bisa Anda coba. Tentunya dengan kode cheat ini membuat player juga bisa menyelesaikan berbagai misi menarik yang harus diselesaikan.

Berikut daftar cheat helikopter GTA 5 dan berbagai untuk PS3, PS4, dan juga XBOX:

-Spawn Buzzard Helicopter

PS3 dan PS4: O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Segitiga, O, Segitiga.

Xbox One atau Xbox 360: B, B, LB, B,B,B,LB, LT, RB, Y, B, Y

PC: BUZZOFF

-Cheat Helikopter GTA 5 PS3 Spawn Duster Plane

PS3 dan PS4: Kanan, Kiri, R1, R1, R1, Kanan, Segitiga, Segitiga, X, O, L1, L1.

Xbox One atau Xbox 360: Kanan, Kiri, RB, RB, RB, Left, Y, Y, A, B, LB, LB.

PC: FLYSPRAY.

-Spawn Stunt Plane

PS3 atau PS: O, Kanan, L1, L2, Kiri, R1, L1, L1, Kanan, Kiri, X, Segitiga.

Xbox One atau Xbox 360: B, Kanan, LB, LT, Kiri, RB, LB, LB, Kiri, Kiri, A, Y.

PC: BARNSTORM

-Spawn Shitzu PCJ 600

PS3 atau PS4: R1, Kanan, Kiri, Kanan, R2, Kiri, Kanan, Kotak, Kanan, L2, L1, L1.

Xbox One atau Xbox 360: RB, Kanan, Kiri, Kanan, RT, Kiri, Kanan, X, Kanan, LT, LB, LB.

PC: ROCKET.

-Spawn Maibatsu Sanchez

PS3 atau PS4: Kiri, Kiri, Kanan, Kanan, Kiri, Kanan, Kotak, O, Segitiga, R1, R2.

Xbox One atau Xbox 360: B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB.

PC: OFFROAD.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/16/3172448//gta_san_andreas-G0DS_large.jpeg
Alasan Ryder dan Big Smoke Mengkhianati CJ di GTA San Andreas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/326/3123483//gta_san_andreas-bEs1_large.jpg
5 Tempat Paling Ikonik di GTA San Andreas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/326/3123099//gta_san_andreas-gDki_large.jpg
Daftar Misteri Hantu yang Ada di GTA San Andreas, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/628/3121445//gta-9RbN_large.jpg
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan GTA: San Andreas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/326/3095379//gta_san_andreas-1GZW_large.jpg
Daftar Cheat GTA San Andreas di PC Terlengkap 2024
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement