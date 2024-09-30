JAKARTA- Pasaran harga Vespa Matic bekas di Indonesia menarik untuk dikulik. Beberapa Vespa matic bekas saat ini sudah banyak beredar di pasaran dan sejumlah situs online.
Harga yang ditawarkan juga relatif terjangkau. Hal ini karena dipengaruhi oleh tipe, kondisi mesin, body motor, kelistrikan, hingga kelengkapan surat-surat kendaraan.
Berikut pasaran harga Vespa Matic bekas di Indonesia:
LX 2V 150 2011: Rp 17,5 Juta
LX 2V 150 2012: Rp 21 Juta
LX 3V 150 2013: Rp 23,5 Juta
S 3V 150 2013: Rp 23,5 Juta
S 3V 125 2016: Rp 27 Juta
S IGET 125 2018: Rp 31 Juta
S IGET 125 Facelift 2021: Rp 33 Juta
Sprint I GET 150 2017: Rp 36,5 Juta
Sprint I GET 150 ABS Facelift 2022: Rp 47,5 Juta
Primavera 3V 150 2014: Rp 31 Juta
Primavera I GET 150 ABS 2018: Rp 40,5 Juta
GTS 3V 150 2017: Rp 37 Juta
