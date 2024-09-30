Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pasaran Harga Vespa Matic Bekas di Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |08:31 WIB
JAKARTA- Pasaran harga Vespa Matic bekas di Indonesia menarik untuk dikulik. Beberapa Vespa matic bekas saat ini sudah banyak beredar di pasaran dan sejumlah situs online.

Harga yang ditawarkan juga relatif terjangkau. Hal ini karena dipengaruhi oleh tipe, kondisi mesin, body motor, kelistrikan, hingga kelengkapan surat-surat kendaraan.

Berikut pasaran harga Vespa Matic bekas di Indonesia:

LX 2V 150 2011: Rp 17,5 Juta

LX 2V 150 2012: Rp 21 Juta

LX 3V 150 2013: Rp 23,5 Juta

S 3V 150 2013: Rp 23,5 Juta

S 3V 125 2016: Rp 27 Juta

S IGET 125 2018: Rp 31 Juta

S IGET 125 Facelift 2021: Rp 33 Juta

Sprint I GET 150 2017: Rp 36,5 Juta

Sprint I GET 150 ABS Facelift 2022: Rp 47,5 Juta

Primavera 3V 150 2014: Rp 31 Juta

Primavera I GET 150 ABS 2018: Rp 40,5 Juta

GTS 3V 150 2017: Rp 37 Juta

S IGET 125 2018: Rp32,5 juta

- SIGET 125 2019: Rp33,5 juta

- Sprint I GET 150 2017: Rp37,5 juta

- Sprint I GET 150 2017: Rp38,5 juta

- Sprint I GET 150 ABS Facelift 2020: Rp46,5 juta

- Primavera 3V 150 2016: Rp32 juta

- Primavera I GET 150 2018: Rp37,5 juta

- Primavera I GET 150 ABS Facelift 2020: Rp42,5 juta

 

