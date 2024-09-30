Segini Harga Wuling Air EV Bekas

JAKARTA – Wuling Air EV merupakan mobil listrik dengan tampilan unik yang diminati masyarakat, baik dalam kondisi baru ataupun bekas.

Air EV mulai diperkenalkan dan mengaspal di Indonesia sejak 2022. Pada awal kemunculannya Wuling Air EV langsung menguasai pasar mobil listrik di Indonesia.

Ini karena mobil asal China tersebut didesain mungil dan mampu melewati jalan dengan ruang yang terbatas. Air EV juga merupakan saudara dari Mini EV yang telah beredar terlebih dahulu di China dan ingin mengulang kesuksesannya di Indonesia.

Berkat peminat yang tinggi, Wuling membuka dan memproduksi Air EV di Cikarang, Indonesia. Ini sekaligus membuat Indonesia menjadi satu-satunya negara di luar China yang memiliki pabrik tersendiri.

Wuling Air EV tersedia dalam tiga tipe yaitu lite, standard range, dan long range. Ketiganya memiliki harga yang berbeda-beda. Varian lite dibanderol Rp190 juta, standard range dibanderol Rp224 juta, sedangkan long range yang termahal dibanderol Rp275 juta. Harga tersebut sudah termasuk insentif PPN.

Dengan bentuknya yang mungil, mobil ini berukuran panjang 2.974 mm, lebar 1.505 mm, dan tinggi 1.631 mm. Secara dimensi mobil ini hampir setara dengan saudaranya yaitu Mini EV.

Mobil mini 2 pintu ini memiliki tenaga 40 HP dengan torsi mencapai 110 Nm. Jarak tempuh yang mampu dicapai mobil ini di antara 200-300 km dan membutuhkan 8,5-11 jam untuk pengisian baterai.

Dengan segala keunggulan dan peminatnya yang banyak di Indonesia, Wuling Air EV bekas banyak ditemukan di situs jual beli online dengan harga yang bervariasi.