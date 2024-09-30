Segini Harga Suzuki Baleno Bekas

JAKARTA - Baleno merupakan mobil keluaran Suzuki yang melegenda di Indonesia. Pasalnya, mobil ini telah mengaspal di Indonesia sejak 1995 dan terus menjadi produk andalan Suzuki hingga sekarang. Ini membuat mobil bekas Suzuki Baleno tetap diminati masyarakat.

Awalnya Suzuki Baleno merupakan mobil sedan. Namun pada rilisan generasi keempat Baleno diubah menjadi hatchback. Perubahan ini membuat Baleno tampil lebih modern, sebab sebelumnya muncul banyak komentar negatif terkait wujud Baleno generasi kedua dan ketiga yang kurang menarik.

Selama 29 tahun kiprah Suzuki Baleno di Indonesia telah sampai pada generasi keempat. Mengusung headline “The Complete Hatchback”, Baleno generasi terbaru tampil lebih sporty dan memiliki banyak keunggulan. Ini membuat harga Suzuki Baleno terbaru pada tahun ini dibanderol mencapai Rp283 juta OTR Jakarta.

Test drive Suzuki Baleno di GIIAS 2024

Dari informasi yang dihimpun di laman situs jual beli daring, Senin (30/9/2024), berikut rincian harga mobil bekas Suzuki Baleno :

Suzuki Baleno 2017 Rp130-154 juta

Suzuki Baleno 2018 Rp140-160 juta

Suzuki Baleno 2019 Rp133-170 juta

Suzuki Baleno 2020 Rp165-192 juta

Suzuki Baleno 2021 Rp160-210 juta

Suzuki Baleno 2022 Rp179-253 juta

Suzuki Baleno 2023 Rp205-240 juta

Suzuki Baleno 2024 Rp225-283 juta

Itulah estimasi harga Suzuki Baleno bekas berdasarkan tahun. Wajib menjadi perhatian untuk para pembeli mobil bekas untuk melakukan pengecekan kondisi mobil dan surat-surat kendaraan.