Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral Pengemudi Gagal Isi Pertalite Gara-Gara Data MyPertamina Dipakai Orang Lain hingga 420 Liter

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |14:01 WIB
Viral Pengemudi Gagal Isi Pertalite Gara-Gara Data MyPertamina Dipakai Orang Lain hingga 420 Liter
Viral pengemudi gagal isi Pertalite gara-gara data MyPertamina dipakai orang lain hingga 420 liter. (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah akan memberlakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti Pertalite dan solar. Masyarakat yang ingin memanfaatkan subsidi harus mendaftarkan kendaraannya melalui aplikasi MyPertamina.

Sebelum pembatasan pengguna Pertalite atau Solar direalisasikan, Pertamina semakin gencar melakukan sosialisasi. Pertamina mengimbau masyarakat untuk mendaftarkan kendaraannya guna mendapatkan qr code sebagai syarat mengisi BBM bersubsidi.

Namun, baru-baru ini viral di media sosial seorang pemilik mobil LCGC (low cost green car) Daihatsu Sigra gagal mengisi BBM Pertalite karena sudah dipakai orang lain. Bahkan, pengisiannya melebihi jumlah batas yang ditentukan Pertamina.

Video itu diunggah pemilik mobil Taufik Arahman pada akun Instagram @kingmedantop. Pada video tersebut, ia sempat berdebat dengan petugas SPBU yang menyatakan bahwa ia tidak bisa lagi mengisi BBM Pertalite.

“Padahal nggak ada isi, sudah habis. Upgrade ulang datanya di Pertamina, kok bisa gitu yah. Padahal tangki saya 25 liter,” ujar pemilik mobil dalam video tersebut.

Bahkan, Taufik terkejut ketika mengetahui jumlah pengisian yang telah dilakukan menggunakan datanya. Disebutkan pengisian terakhir dilakukan pada tanggal 28 September 2024, pukul 09.56 WIB, sebanyak 420 liter.

Padahal, tertera dalam aturan bahwa pengisian BBM jenis Pertalite paling banyak dalam satu hari 120 liter. Apabila sudah mencapai batas, baru bisa mengisi pada hari berikutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/612/3069063/viral_angkut_kasur-m5sM_large.jpg
Viral Momen Kerjasama Angkut Kasur Pakai Mobil, Netizen: Pakai Tali Silaturahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/612/3068712/truk_nyangkut-mVc9_large.jpg
Viral Truk Hilang Kendali hingga Nyangkut di Atap Rumah, Netizen: Lengah Dikit Salah Parkir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068707/viral-hylb_large.jpg
Emak-Emak ASN Bekasi Larang Tetangga Beribadah, BPIP: Harus Dievaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/612/3068130/viral-RP5D_large.jpg
Viral Bocah SD Pakai Sepeda Antarkan Mobil Ambulans yang Tersesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/509/3068316/viral-KU4S_large.jpg
Video Mesum Viral, Polisi: Persetubuhan Pelajar Demak di Sekolah Bukan Pemerkosaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/509/3068305/viral-oJzW_large.jpg
Awal Mula Pelajar Demak Nobar Teman Bersetubuh di Sekolah, Korban Dicegat saat Ingin Fotokopi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement