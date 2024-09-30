JAKARTA - Neta X hadir sebagai mobil listrik terbaru di Indonesia setelah harganya resmi diumumkan. Hal ini membuat konsumen Tanah Air mempunyai banyak pilihan mobil listrik mulai dari harga Rp100 jutaan hingga miliaran rupiah.
Di Indonesia, Neta X hadir dalam dua pilihan, yaitu Elite yang dibanderol Rp428 juta, dan Supreme yang dijual Rp448 juta. Harga tersebut berstatus on the road (OTR) Jakarta.
Kehadiran Neta X yang dijual Rp400 jutaan akan membuat mereka bersaing dengan beberapa model yang juga berasal dari China. Misal BYD Dolphin dan M6 yang saat ini menjadi idola masyarakat Indonesia.
Banyaknya mobil listrik baru juga membuat pemain lama dalam segmen ini, seperti Hyundai Wuling harus berjuang keras mempertahankan konsumennya. Selain itu, produsen lainnya harus berjuang keras untuk meningkatkan angka penjualannya.
Sebagai pilihan, berikut daftar harga mobil listrik yang beredar di Indonesia:
Ioniq 5 Batik : Rp986,5 juta
Ioniq 5 Bluelink Prime Standard Range : Rp782 juta
Ioniq 5 Bluelink Signature Standard Range : Rp823 juta
Ioniq 5 Bluelink Prime Long Range : Rp845 juta
Ioniq 5 Bluelink Signature Long Range : Rp895 juta
Ioniq 6 Signature : Rp1,22 miliar
Kona Style Standard Range : Rp499 juta
Kona Prime Standard Range : Rp515 juta
Kona Prime Long Range : Rp560 juta
Kona Signature Standard Range : Rp575 juta
Kona Signature Long Range : Rp590 juta
Air ev Standard Range : Rp218,7 juta
Air ev Long Range : Rp269,5 juta
Air ev Lite : Rp188,9 juta
Binguo EV Long Range AC : Rp317 jutaan
Binguo EV Long Range AC DC : Rp326 jutaan
Binguo EV Premium Range AC DC : Rp372 jutaan
Cloud EV : Rp398,8 juta (sudah termasuk insentif PPN)
EV6 GT : Rp1,709 miliar
EV6 GT-Line : Rp1,309 miliar
EV9 GT-Line : Rp1,985 miliar
EV9 Earth : Rp1,555 miliar
bZ4X Panoramic Roof (One Tone Color) : Rp1,190 miliar
bZ4X Panoramic Roof (Two Tone Color) : Rp1,198 miliar
Gelora Electric E-BV : Rp350 juta
Gelora Electric E-MB : Rp399 juta
i4 eDrive35 : Rp1,835 miliar
i4 eDrive40 : Rp2,108 miliar
i5 eDrive40 : Rp2,205 miliar
i5 M60 : Rp2,777 miliar (off the road)
iX1 eDrive20 : Rp1,337 miliar
iX xDrive40 : Rp2,483 miliar
iX xDrive50 : Rp2,665 miliar
i7 xDrive60 Gran Lusso : Rp3,33 miliar
i7 xDrive60 Gran Lusso (Two-tone exterior color) : Rp3,49 miliar
MINI Electric : Rp1,020 miliar
MINI Cooper SE : Rp1,076 miliar
MINI Countryman SE AII4 : Rp1,4 miliar
Dolphin Dynamics : Rp365 juta
Dolphin : Rp425 juta
Atto 3 Advanced : Rp456 juta
Atto 3 : Rp515 juta
Seal Premium : Rp679 juta
Seal Performance (AWD) : Rp 719juta
M6 Superior 7-seater : Rp419 juta
M6 Superior Captain Seat : Rp429 juta.
Omoda E5 : Rp488,8 juta
E-C3 : Rp377 juta
Bima EV Cargo : Rp530 juta
Bima EV Passenger : Rp540 juta