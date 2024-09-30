Advertisement
Okezone.com
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Daftar Lengkap Harga Mobil Listrik di Indonesia, dari Rp100 Jutaan hingga Rp6 Miliar

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |11:00 WIB
Daftar Lengkap Harga Mobil Listrik di Indonesia, dari Rp100 Jutaan hingga Rp6 Miliar
Daftar lengkap harga mobil listrik di Indonesia, dari Rp100 jutaan hingga Rp6 miliar. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Neta X hadir sebagai mobil listrik terbaru di Indonesia setelah harganya resmi diumumkan. Hal ini membuat konsumen Tanah Air mempunyai banyak pilihan mobil listrik mulai dari harga Rp100 jutaan hingga miliaran rupiah.

Di Indonesia, Neta X hadir dalam dua pilihan, yaitu Elite yang dibanderol Rp428 juta, dan Supreme yang dijual Rp448 juta. Harga tersebut berstatus on the road (OTR) Jakarta.

Kehadiran Neta X yang dijual Rp400 jutaan akan membuat mereka bersaing dengan beberapa model yang juga berasal dari China. Misal BYD Dolphin dan M6 yang saat ini menjadi idola masyarakat Indonesia.

Banyaknya mobil listrik baru juga membuat pemain lama dalam segmen ini, seperti Hyundai Wuling harus berjuang keras mempertahankan konsumennya. Selain itu, produsen lainnya harus berjuang keras untuk meningkatkan angka penjualannya.

Sebagai pilihan, berikut daftar harga mobil listrik yang beredar di Indonesia:

Hyundai 

Ioniq 5 Batik : Rp986,5 juta 

Ioniq 5 Bluelink Prime Standard Range : Rp782 juta 

Ioniq 5 Bluelink Signature Standard Range : Rp823 juta 

Ioniq 5 Bluelink Prime Long Range : Rp845 juta 

Ioniq 5 Bluelink Signature Long Range : Rp895 juta 

Ioniq 6 Signature : Rp1,22 miliar

Kona Style Standard Range : Rp499 juta 

Kona Prime Standard Range : Rp515 juta 

Kona Prime Long Range : Rp560 juta 

Kona Signature Standard Range : Rp575 juta 

Kona Signature Long Range : Rp590 juta

Wuling Cloud EV (Fadli Ramadan)
Wuling Cloud EV (Fadli Ramadan)

Wuling 

Air ev Standard Range : Rp218,7 juta 

Air ev Long Range : Rp269,5 juta

Air ev Lite : Rp188,9 juta 

Binguo EV Long Range AC : Rp317 jutaan 

Binguo EV Long Range AC DC : Rp326 jutaan

Binguo EV Premium Range AC DC : Rp372 jutaan 

Cloud EV : Rp398,8 juta (sudah termasuk insentif PPN)

Kia 

EV6 GT : Rp1,709 miliar

EV6 GT-Line : Rp1,309 miliar

EV9 GT-Line : Rp1,985 miliar

EV9 Earth : Rp1,555 miliar

Toyota 

bZ4X Panoramic Roof (One Tone Color) : Rp1,190 miliar 

bZ4X Panoramic Roof (Two Tone Color) : Rp1,198 miliar

DFSK 

Gelora Electric E-BV : Rp350 juta 

Gelora Electric E-MB : Rp399 juta

BMW 

i4 eDrive35 : Rp1,835 miliar 

i4 eDrive40 : Rp2,108 miliar 

i5 eDrive40 : Rp2,205 miliar

i5 M60 : Rp2,777 miliar (off the road)

iX1 eDrive20 : Rp1,337 miliar 

iX xDrive40 : Rp2,483 miliar

iX xDrive50 : Rp2,665 miliar 

i7 xDrive60 Gran Lusso : Rp3,33 miliar

i7 xDrive60 Gran Lusso (Two-tone exterior color) : Rp3,49 miliar

MINI 

MINI Electric : Rp1,020 miliar

MINI Cooper SE : Rp1,076 miliar

MINI Countryman SE AII4 : Rp1,4 miliar

BYD 

Dolphin Dynamics : Rp365 juta

Dolphin : Rp425 juta 

Atto 3 Advanced : Rp456 juta

Atto 3 : Rp515 juta 

Seal Premium : Rp679 juta 

Seal Performance (AWD) : Rp 719juta 

M6 Superior 7-seater : Rp419 juta

M6 Superior Captain Seat : Rp429 juta.

Chery 

Omoda E5 : Rp488,8 juta 

Citroen 

E-C3 : Rp377 juta

Esemka

Bima EV Cargo : Rp530 juta

Bima EV Passenger : Rp540 juta

 

