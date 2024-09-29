Gmail dapat Fitur Gemini Baru, Bikin Balas Email Jadi Makin Mudah

JAKARTA - Gemini di aplikasi Gmail mendapatkan fitur baru yang memungkinkan pengguna untuk membalas email dengan cepat dengan dukungan dari AI. Fitur yang disebut sebagai contextual smart replies atau balasan cerdas kontekstual, fitur ini memungkinkan pengguna untuk menanggapi email masuk dengan balasan terperinci.

Dilansir Gadgets 360, fitur ini memungkinkan AI memproses konten email dan membuat balasan secara kontekstual. Perlu dicatat, fitur balasan cerdas pertama kali diperkenalkan pada 2017, tetapi hanya menghasilkan respons singkat satu baris. Fitur ini hanya tersedia untuk pengguna Google Workspace, dan pengguna platform gratis tidak akan melihatnya.

Dalam sebuah posting blog pada Kamis, (26/9/2024), Google mengumumkan balasan cerdas kontekstual, yang merupakan peningkatan dari fitur tahun 2017. Fitur ini menggunakan model AI Gemini bawaan Google untuk menghasilkan balasan yang sadar kontekstual yang akan dilihat pengguna setelah mereka memasuki halaman email.

Setelah memulai balasan, pengguna akan melihat beberapa saran balasan muncul di bagian bawah layar. Pengguna akan melihat beberapa kata pertama dari judul dan konten. Setelah dipilih, AI akan menghasilkan balasan lengkap untuk email yang panjangnya bisa beberapa paragraf dan berisi semua informasi yang dicari pengirim. Pesan ini kemudian dapat diedit untuk menambahkan informasi lebih lanjut atau dikirim apa adanya.