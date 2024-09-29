Perlu Diketahui, Ini Jenis-Jenis Baterai yang Dipakai Motor Listrik di Indonesia

JAKARTA – Meski telah banyak terihat berseliweran di jalan, motor listrik masih tergolong jenis kendaraan baru bagi masyarakat Indonesia. Faktanya, banyak yang belum mengetahui jenis teknologi yang digunakan kendaraan ramah lingkungan ini, yang berbeda dengan kendaraan berbahan bakar minyak.

Perlu diketahui bahwa meski semua motor listrik menggunakan baterai sebagai sumber tenaganya, jenis-jenis baterai dan motor listrik ternyata berbeda-beda. Perbedaan ini mempengaruhi harga jual motor listrik tersebut.

Berikut jenis-jenis baterai motor listrik, yang patut diketahui:

Lithium Ion

Ini merupakan jenis baterai yang sangat umum ditemukan di pasaran dan cara pemasangannya juga sangat mudah.

Memiliki kapasitas yang lebih besar, baterai lithium ion tidak memiliki bobot yang berat sehingga tetap membuat motor listrik dapat mengeluarkan tenaga besar.

Baterai jenis ini juga dapat bertahan lama hanya dalam sekali pengecasan. Baterai lithium ion digunakan pada motor listrik sebagian besar di Indonesia karena menawarkan jarak tempuh cukup panjang.

Baterai jenis ini diklaim dapat menempuh jarak hingga 70-100 kilometer hanya dalam satu kali pengisian hingga penuh. Baterai lithium ion menjadi varian yang paling mahal, tapi sangat cocok untuk digunakan untuk jarak jauh, membawa beban berat, dan umurnya yang cukup panjang. Ini juga yang membuat harga motor listrik cukup tinggi.

Lead Acid

Jenis baterai ini merupakan yang termurah di antara baterai lainnya karena memiliki bentuk yang lebih kecil mirip dengan aki motor. Tapi, bobotnya cukup berat sehingga dapat membebani daya tarik motor.

Baterai Lead Acid memiliki bobot tiga kali lebih berat dibandingkan lithium ion. Sebagai perbandingan, baterai lithium ion dengan kapasitas 60 V memiliki bobot 18 kilogram. Jika menggunakan lead acid, maka bobotnya mencapai 53 kg untuk kapasitas yang sama.

Baterai ini juga lebih boros dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi motor listrik akan memiliki harga yang lebih murah ketimbang menggunakan lithium ion.