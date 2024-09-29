Rilis Awal 2025, Nintendo Switch 2 Bakal Gunakan Joycon Magnetik dan Desain Stik Baru

DETAIL baru tentang konsol handheld Nintendo mendatang, Switch 2 telah terungkap dalam episode terbaru acara YouTube Vandal Radio. Menurut Rubén Mercado, CEO Blade, sebuah perusahaan yang memproduksi aksesori untuk konsol tersebut, Switch 2 sudah dalam tahap akhir pengembangan dan diperkirakan akan diluncurkan sekira Maret atau April tahun depan.

Mercado mengonfirmasi bahwa konsol baru tersebut akan dilengkapi joy-con magnetik dengan sistem penguncian untuk memastikan koneksi yang aman. Meskipun desain joy-con yang sebenarnya masih belum dikonfirmasi, kemungkinan besar akan berbeda dari model sebelumnya untuk mengakomodasi desain stik analog yang baru, demikian diwartakan Gizmochina.

Foto-foto Nintendo Switch 2 yang baru-baru ini bocor, yang diyakini asli, menunjukkan kemungkinan perubahan termasuk Joy-Con magnetik yang disebutkan di atas dan dua port USB-C. Nintendo dilaporkan sedang menjajaki opsi alternatif untuk stik analog, seperti stik datar atau trackpad, untuk mencegah masuknya debu dan meningkatkan daya tahan.