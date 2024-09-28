Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Heboh Isu Fitur Archive Bakal Dihapus Instagram

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |15:03 WIB
Heboh Isu Fitur Archive Bakal Dihapus Instagram
Heboh isu fitur archive bakal dihapus Instagram (Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Belakangan ini ramai pengguna Instagram mengeluh tidak bisa membuka momen indah mereka di masa lalu yang tersimpan dalam fitur 'Archive'. Biasanya, fitur tersebut digunakan untuk menyimpan unggahan Instagram Stories.

Diketahui, Instagram Stories (Cerita Instagram) merupakan konten yang dibagikan dalam bentuk foto atau video vertikal singkat. Cerita Instagram hanya tersedia selama 24 jam dan akan hilang otomatis serta masuk ke archive.

Namun, sejak Juli 2024, banyak pengguna mengeluh tidak bisa memutar ulang Instagram stories mereka yang tersimpan di folder 'Archive'. Hal ini menuai banyak pertanyaan dan kekecewaan terhadap seluruh pengguna.

Melansir Newsbytesapp, Sabtu (28/9/2024), Meta selaku perusahaan pemilik Instagram menjelaskan eberapa arsip milik pengguna akan dihapus. Hal ini terjadi karena adanya kecacatan atau bug dari pihak Meta.

Instagram Stories yang terkena bug tersebut tidak dapat dipulihkan lagi. Ini membuat para pengguna kecewa karena tidak bisa mengulang kembali momen yang pernah mereka abadikan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi, ada dua cara yang bisa dilakukan pengguna Instagram dalam menyelamatkan momen yang tersimpan di fitur 'Archive'. Cara yang dapat digunakan adalah memindahkan ke Google Drive dan melakukan back up data.

Memindahkan ke Google Drive:

1. Buka akun Instagram 

2. Klik menu "Profil" 

3. Klik "Edit Profil" 

4. Gulir ke bawah, lalu klik "Pengaturan Informasi Pribadi" 

5. Pilih "Your Information and Permissions" 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/57/3161137/instagram-EPmH_large.jpg
5 Cara Melihat Siapa yang Stalking IG Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/54/3129701/instagram-9xT3_large.jpg
Instagram Uji Coba Fitur Baru, Reels Hanya Bisa Diakses dengan Kode Rahasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/57/3073531/akun_instagram_ahmed_al_kaf_lenyap-zpSk_large.jpg
Akun Instagram Wasit Bahrain Vs Indonesia Ahmed Al Kaf Lenyap Usai Bikin Kontroversi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/54/3047423/instagram-zZlm_large.jpg
Akhirnya Turki Pulihkan Akses ke Instagram Setelah Diblokir 9 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/54/3043695/instagram-50pN_large.jpg
Turki Blokir Instagram Gara-Gara Postingan Duka Ismail Haniyeh Dihapus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/54/3017098/instagram-sOWd_large.jpeg
Instagram Uji Coba Fitur Jeda Iklan yang Tak Bisa di-Skip pada Aplikasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement