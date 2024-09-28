Heboh Isu Fitur Archive Bakal Dihapus Instagram

JAKARTA - Belakangan ini ramai pengguna Instagram mengeluh tidak bisa membuka momen indah mereka di masa lalu yang tersimpan dalam fitur 'Archive'. Biasanya, fitur tersebut digunakan untuk menyimpan unggahan Instagram Stories.

Diketahui, Instagram Stories (Cerita Instagram) merupakan konten yang dibagikan dalam bentuk foto atau video vertikal singkat. Cerita Instagram hanya tersedia selama 24 jam dan akan hilang otomatis serta masuk ke archive.

Namun, sejak Juli 2024, banyak pengguna mengeluh tidak bisa memutar ulang Instagram stories mereka yang tersimpan di folder 'Archive'. Hal ini menuai banyak pertanyaan dan kekecewaan terhadap seluruh pengguna.

Melansir Newsbytesapp, Sabtu (28/9/2024), Meta selaku perusahaan pemilik Instagram menjelaskan eberapa arsip milik pengguna akan dihapus. Hal ini terjadi karena adanya kecacatan atau bug dari pihak Meta.

Instagram Stories yang terkena bug tersebut tidak dapat dipulihkan lagi. Ini membuat para pengguna kecewa karena tidak bisa mengulang kembali momen yang pernah mereka abadikan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi, ada dua cara yang bisa dilakukan pengguna Instagram dalam menyelamatkan momen yang tersimpan di fitur 'Archive'. Cara yang dapat digunakan adalah memindahkan ke Google Drive dan melakukan back up data.

Memindahkan ke Google Drive:

1. Buka akun Instagram

2. Klik menu "Profil"

3. Klik "Edit Profil"

4. Gulir ke bawah, lalu klik "Pengaturan Informasi Pribadi"

5. Pilih "Your Information and Permissions"