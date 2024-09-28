Unik, Komunitas BYD Sudah Terbentuk Meski Mobil Belum Dikirim

JAKARTA - Meski belum lama eksis di industri otomotif Tanah Air, produsen asal China, BYD, telah memiliki komunitas. Bahkan yang unik, komunitas Beyond itu sudah terbentuk sebelum mobil BYD dikirim ke konsumen.

Head of PR and Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, mengungkapkan latar berlakang terbentuknya komunitas tersebut. Itu karena pada saat masa menunggu unit dikirim, mereka saling berkomunikasi satu sama lain.

"Satu hal yang unik di komunitas BYS ini. Komunitas BYD bahkan sudah terbentuk sebelum BYD-nya dikirim," ujar Luther saat acara kumpul komunitas di Pulomas, Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Ia menjelaskan, saat ini sudah ada sekitar 400 anggota komunitas Beyond. Beyond menjadi komunitas resmi dari BYD. Sebagai komunitas resmi, pihaknya siap mendukung BYD terkait seluruh kegiatan positif hingga sejalan dengan visi-misi BYD.

Luther menyebut, komunitas merepresentasikan customer. Karena itu, dengan adanya komunitas ini, BYD bisa menangkap hal yang terjadi di customer. Dengan begitu, kendala yang dialami customer bisa segera dicarikan solusi.

"Komunitas hal yang bagus adalah mereka merepresentasikan customer kita. Kalau kita harus menangkap apa yang terjadi keseluruhan di masyarakat itu kan sangat challenging. Tapi, mereka ini merepresentasikan dan mreka dekat dengan kita. Jadi bisa sewaktu-waktu mereka informasi kita ada kendala apa," tutur Luther.

BYD Motor Indonesia dan komunitas Beyond menggelar acara "Bond and Belong" di Jakarta Equestrian Park, Pulomas. Acara ini menjadi ajang mempererat hubungan antara BYD dan komunitasnya dan untuk memberikan edukasi yang menekankan pentingnya keselamatan berkendara serta memperkenalkan inovasi teknologi BYD kepada para peserta komunitas.