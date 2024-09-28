Segini Harga BYD Dolphin, Atto 3, dan Seal di Indonesia

JAKARTA – Produsen asal China, Build Your Dream (BYD), menjadi perbincangan banyak pencinta otomotif. Pasalnya, perusahaan mobil yang didirikan oleh Wang Chuanfu tersebut merupakan mobil listrik dengan desain keren dan futuristik.

Kini BYD bahkan mampu menjadi mobil listrik terlaris di China. Sampai saat ini BYD dikabarkan telah hadir di 70 negara di dunia termasuk Indonesia.

Dari kesuksesan dalam menjual mobil listriknya, BYD mulai memasuki pasar Indonesia pada tahun ini. Sebagai perkenalan, BYD langsung meluncurkan tiga mobil keluaran terbaru di Indonesia. Tiga mobil itu adalah BYD Dolphin, Atto 3, dan juga Seal.

Berapakah harga dari ketiga model tersebut?

BYD Dolphin

BYD Dolphin hadir dengan dua varian, yaitu dynamic dan premium. Secara dimensi, mobil ini memiliki panjang 4.290 mm, lebar 1.770 mm, dan tinggi 1.570 mm serta ground clearance mencapai 130 mm.

Tenaga dan torsi yang diberikan dua varian ini pun berbeda. Pada varian dynamic tenaganya mencapai 95 HP dan torsi mencapai 180 Nm dengan jarak tempuh mencapai 410 km. Sedangkan varian premium memiliki tenaga dan torsi yang lebih besar dengan 204 HP dan 130 Nm dengan jarak tempuh 490 km.

Harga OTR BYD Dolphin di Jakarta mulai dari Rp365 juta untuk varian Dynamic dan Rp425 juta untuk varian Premium.

BYD Atto 3

Sama seperti BYD Dolphin, seri Atto 3 hadir pula dengan dua varian, yaitu advanced dan superior. Bedanya BYD Atto 3 memiliki gaya yang lebih premium dengan tampilan sporty.

Secara dimensi, BYD Atto 3 memiliki panjang 4.455 mm, lebar 1.875 mm, dan tinggi 1.615 mm. Sementara ground clearance mencapai 175 mm.

Perbedaan antara Atto 3 dan Dolphin terletak pada performa pada dua variannya. Sebab, dua varian BYD Atto 3 sama-sama memiliki tenaga 204 HP dan torsi 310 Nm.

Harga OTR BYD Atto 3 di Jakarta dari Rp465 juta untuk varian advanced dan Rp515 juta untuk varian superior.