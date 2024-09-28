Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Neta X Resmi Dibanderol Rp428 Juta, Mulai Dikirim ke Konsumen

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |08:05 WIB
Neta X Resmi Dibanderol Rp428 Juta, Mulai Dikirim ke Konsumen
Neta X resmi dibanderol Rp428 juta, mulai dikirim ke konsumen. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Setelah diperkenalkan pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, Neta Auto Indonesia akhirnya mengumumkan harga resmi mobil listrik Neta X. Mobil SUV anyar dari Neta itu dibanderol mulai dari Rp428 juta. 

Neta X hadir dalam 2 varian, yaitu Neta X 500 Elite dan Neta X 500 Supreme. Setiap varian dibanderol Rp428 juta dan Rp448 juta. Harga tersebut berstatus on the road (OTR) Jakarta.

"Setelah resmi diperkenalkan ke hadapan publik Indonesia pada ajang GIIAS 2024 lalu, kini waktu yang tepat bagi kami untuk mengumumkan harga resmi Neta X. Melalui Neta X, kami menghadirkan Intelligent Electric SUV dengan teknologi pintar nan inovatif yang kami targetkan untuk keluarga muda," kata Vice President of Neta Auto, Alan Zhou di Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).

Neta X (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Neta X (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Ia menjelaskan, peluncuran Neta X tentunya akan memberikan motivasi bagi pihaknya untuk terus menghadirkan kendaraan listrik dengan teknologi dan inovasi terbarukan sebagai solusi mobilitas terdepan bagi masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, sejak keran pemesanan dibuka pada GIIAS 2024, Neta Auto Indonesia telah mencatat 500 surat pemesanan kendaraan (SPK) untuk Neta X. Neta X pun mulai dikirim kepada konsumen. 

“Capaian 500 SPK selama masa pre-book serta dimulainya pengiriman unit NETA X kepada konsumen membuktikan popularitasnya di pasar otomotif Indonesia, sekaligus menandai tonggak sejarah baru bagi NETA dalam menghadirkan kendaraan listrik terbaik dengan teknologi inovatif ke pasar Tanah Air," kata Alan Zhou. 

Spesifikasi Neta X 

Secara dimensi, Neta X hadir dengan panjang 4.619 mm, lebar 1.860 mm, tinggi 1.628 mm serta wheelbase 2.770 mm.

Pada bagian depan kabin Neta X sudah dilengkapi Wireless Phone Charging, Intelligent Central Control Screen berukuran 15.6 inch yang terkoneksi dengan Neta Auto App. Seluruh varian Neta X tersemat Panoramic Sunroof sebagai standar, guna memberikan pemandangan yang luas dan meningkatkan pencahayaan alami.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/15/3167372/neta_x-KMag_large.jpg
Daftar Harga Mobil Listrik Neta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/52/3157250/neta-xz5V_large.jpg
Dihantam Masalah Finansial, Neta Sebut Operasional di Indonesia Tetap Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/52/3150280/neta-DdWE_large.jpg
Krisis Finansial, Neta Dikabarkan Ajukan Bangkrut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/52/3147078/neta-pPt6_large.jpg
Jurus Neta Auto Selamat dari Kebangkrutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/52/3138567/neta-xIeA_large.jpg
Perkuat Posisi di China, Toyota Bakal Akuisisi Neta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/52/3133727/neta-Z7gM_large.jpg
Belum 2 Tahun, Diler Pertama Neta di Kelapa Gading Tutup
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement