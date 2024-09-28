Neta X Resmi Dibanderol Rp428 Juta, Mulai Dikirim ke Konsumen

Neta X resmi dibanderol Rp428 juta, mulai dikirim ke konsumen. (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Setelah diperkenalkan pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, Neta Auto Indonesia akhirnya mengumumkan harga resmi mobil listrik Neta X. Mobil SUV anyar dari Neta itu dibanderol mulai dari Rp428 juta.

Neta X hadir dalam 2 varian, yaitu Neta X 500 Elite dan Neta X 500 Supreme. Setiap varian dibanderol Rp428 juta dan Rp448 juta. Harga tersebut berstatus on the road (OTR) Jakarta.

"Setelah resmi diperkenalkan ke hadapan publik Indonesia pada ajang GIIAS 2024 lalu, kini waktu yang tepat bagi kami untuk mengumumkan harga resmi Neta X. Melalui Neta X, kami menghadirkan Intelligent Electric SUV dengan teknologi pintar nan inovatif yang kami targetkan untuk keluarga muda," kata Vice President of Neta Auto, Alan Zhou di Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).

Neta X (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Ia menjelaskan, peluncuran Neta X tentunya akan memberikan motivasi bagi pihaknya untuk terus menghadirkan kendaraan listrik dengan teknologi dan inovasi terbarukan sebagai solusi mobilitas terdepan bagi masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, sejak keran pemesanan dibuka pada GIIAS 2024, Neta Auto Indonesia telah mencatat 500 surat pemesanan kendaraan (SPK) untuk Neta X. Neta X pun mulai dikirim kepada konsumen.

“Capaian 500 SPK selama masa pre-book serta dimulainya pengiriman unit NETA X kepada konsumen membuktikan popularitasnya di pasar otomotif Indonesia, sekaligus menandai tonggak sejarah baru bagi NETA dalam menghadirkan kendaraan listrik terbaik dengan teknologi inovatif ke pasar Tanah Air," kata Alan Zhou.

Spesifikasi Neta X

Secara dimensi, Neta X hadir dengan panjang 4.619 mm, lebar 1.860 mm, tinggi 1.628 mm serta wheelbase 2.770 mm.

Pada bagian depan kabin Neta X sudah dilengkapi Wireless Phone Charging, Intelligent Central Control Screen berukuran 15.6 inch yang terkoneksi dengan Neta Auto App. Seluruh varian Neta X tersemat Panoramic Sunroof sebagai standar, guna memberikan pemandangan yang luas dan meningkatkan pencahayaan alami.