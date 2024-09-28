Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Harga Mobil Bekas Ford Everest Terbaru, Ternyata Segini

Muhammad Adli Arif , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |07:20 WIB
Harga Mobil Bekas Ford Everest Terbaru, Ternyata Segini
Harga mobil bekas Ford Everest terbaru, ternyata segini (Reuters)
A
A
A

JAKARTAMobil Ford Everest merupakan sport utility vehicle (SUV) yang tangguh dan teruji untuk segala medan. Saat ini mobil tersebut masih menjadi incaran sebagai pilihan alternatif sekaligus penantang Fortuner dan Pajero Sport yang banyak digemari konsumen. 

Ford Everest mulai diperkenalkan di event Bangkok International Motor Show pada 2003. Setelah itu, pada tahun yang sama pada bulan September Ford Everest mulai mengaspal di Indonesia. Setelah 21 tahun setelah perilisannya, banyak orang yang masih mencari mobil ini dalam kondisi bekas sekalipun.

Ford Everest generasi pertama memiliki daya tarik tersendiri, sebab didesain boxy membuat mobil ini terkesan macho dan elegan.

Sampai saat ini, SUV asal Amerika tersebut telah sampai pada generasi ketiganya. Ford Everest generasi baru tampil dengan tampilan yang lebih fresh dan modern, namun tidak menghilangkan kesan macho dan tangguh dari mobil ini.

Oleh karena itu, mobil Ford Everest menjadi salah satu mobil yang dicari karena kapasitasnya yang besar dan lapang, membuatnya cocok menjadi mobil keluarga. Lantas berapa harga mobil bekas Ford Everest?

Dari informasi yang dihimpun di laman situs jual beli daring, Sabtu (28/9/2024), berikut rincian harga mobil bekas Ford Everest :

Ford Everest 2007 Rp86-139 juta

Ford Everest 2008 Rp120-138 juta

Ford Everest 2009 >Rp145 juta

Ford Everest 2010 Rp148-155 juta

Ford Everest 2011 >Rp159 juta

Ford Everest 2012 Rp172-200 juta

Ford Everest 2013 >Rp250juta

Ford Everest 2014 Rp215-238 juta

Ford Everest 2015 Rp375-455 juta

Ford Everest 2016 Rp375-425 juta

 

