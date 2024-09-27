Harga Mobil Bekas Etios Valco, Mulai dari Rp70 Juta

Harga mobil bekas Toyota Etios Valco, mulai dar Rp70 juta. (Okezone)

JAKARTA – Toyota Etios Valco merupakan mobil sedan compact yang membuatnya mudah bermanuver di ruang terbatas. Namun, pada 2017 PT Toyota Astra Motor secara resmi tidak menjualnya lagi.

Bagi yang tetap ingin mempunyai mobil ini dapat membeli bekasnya yang dapat ditemui dalam situs jual beli mobil. Lantas, berapa harga mobil bekas Toyota Etios Valco?

Dari informasi yang dihimpun dari laman situs jual beli daring, Jumat (27/9/2024), segini harga mobil bekas Toyota Etios Valco:

Toyota Etios Valco 2013 Rp70-83 juta

Toyota Etios Valco 2014 Rp80-83 juta

Toyota Etios Valco 2015 Rp86-105 juta

Toyota Etios Valco 2016 Rp93-106 juta

Harga tersebut merupakan estimasi. Harga mobil bekas toyota Etios Valco tergantung tahun lansiran, lokasi penjualan, dan kondisinya.

Wajib menjadi perhatian bagi para pembeli untuk melakukan pengecekan kondisi mobil beserta surat-surat kendaraan sebelum membeli mobil bekas.

Diketahui, Toyota Etios Valco pertama kali diluncurkan di Indonesia pada 11 Maret 2013. Sebelum itu mobil ini dirancang khusus untuk pasar otomotif India dan dipasarkan pada tahun 2010.