Koleksi Mobil Youtuber Terkenal IShowSpeed

JAKARTA – IShowSpeed kembali menggemparkan jagat media sosial baru-baru ini. Itu karena Youtuber yang memiliki 32 juta subcribers tersebut melakukan tur Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia.

Dengan ketenarannya sekarang, Youtube streamer yang bernama asli Darren Watkins Jr tersebut disinyalir memiliki kekayaan hingga 10 juta dolar AS sekitar Rp151 miliar. Pencapaian dan kekayaan Speed sampai saat ini tergolong luar biasa, sebagai anak yang baru berusia 19 tahun.

Berkat usaha dan kerja kerasnya hingga titik ini, ternyata Speed memiliki beberapa koleksi mobil yang harganya fantastis.

Diketahui dari salah satu video pada kanal Youtubenya, harga koleksi mobil IShowSpeed ditaksir mencapai 500 ribu dolar AS. Sebuah harga yang fantastis mengingat perjalanan karirnya di Youtube masih terbilang baru.

Lalu, apa saja koleksi mobil kepunyaan IShowspeed? Berikut daftarnya, sebagaimana dihimpun Okezone, Jumat (27/9/2024):

Lamborghini Huracan

Lamborghini Huracan yang dimiliki Speed bukanlah Huracan biasa. Lamborghini ini juga menjadi mobil yang sangat spesial untuknya. Ini karena mobilnya dihiasi stiker pesepakbola favoritnya yaitu Cristiano Ronaldo dan juga bendera Portugal.

“Orang pertama di dunia yang memiliki mobil spesial edisi Ronaldo secara khusus,” kata IShowSpeed saat memperlihatkan mobilnya.

Mobil ini juga memiliki tiga mode mengemudi, yaitu strada, sport, dan corsa. Pengemudi mobil ini dapat menyesuaikan dengan kondisi berkendara.

Secara dimensi, mobil ini memiliki panjang 4.520 mm, lebar 1.993 mm, dan tinggi 1.165 mm. Sementara wheelbase mencapai 2.620 mm.

Kelebihan dari mobil ini dibekali mesin V10 berkapasitas 5.200 cc. Mesin ini mampu menghasilkan 640 HP pada 8.000 RPM dan torsi hingga 417 Nm pada 6.500 RPM. Ini menjadikan mobil sport car mewah tersebut dapat melaju dengan cepat dalam waktu singkat.

Lamborghini Urus

Selanjutnya, IShowSpeed juga memiliki mobil keluaran Lamborghini lain yakni Lamborghini Urus. Mobil ini termasuk ke dalam kategori SUV mewah berperforma tinggi atau SSUV.

Dalam salah satu videonya, mobil ini digunakan oleh Speed sebagai mobil harian. Walaupun menurutnya, mobil ini lebih sulit dikendarai dibandingkan Lamborghini Huracan.