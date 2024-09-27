Sejumlah PO Bus Kompak Luncurkan Armada Baru, Pakai Sasis Hino hingga Mercedes-Benz

JAKARTA - Sejumlah perusahaan otobus (PO) merilis armada baru. Mulai dari PO Harapan Jaya, PO 27 Trans, hingga PO Rosalia Indah meluncurkan bus baru.

Berikut daftar PO bus yang baru meluncurkan armada anyar akhir-akhir ini, sebagaimana dirangkum Jumat (27/9/2024):

PO Harapan Jaya

PO Harapan Jaya merilis armada terbaru mengusung konsep double decker terbaru dari karoseri Laksana. Bus baru itu memiliki empat kelas berbeda di dalamnya yang memberikan banyak pilihan bagi calon penumpang.

Armada terbaru PO Harapan Jaya menggunakan bodi Legacy SR3 Neo Double Decker - Combi. Konsep bus ini sudah dipamerkan dalam ajang GIIAS 2024, di ICE BSD City, Tangerang, pada Juli lalu.

Namun, saat itu bus tingkat ini menggunakan warna putih polos tanpa livery dan logo PO. Diyakini itu milik PO Harapan Jaya yang saat ini sudah bergerak menuju pool mereka di Tulungagung, Jawa Timur.

Terlihat dari unggahan di akun Instagram karoseri Laksana, bus baru PO Harapan Jaya akan melayani trayek Surabaya-Jakarta. Bus ini juga menggunakan sasis premium asal Eropa yang dapat memberikan kenyamanan pada penumpang.

Secara tampilan, tidak ada yang aneh pada bus tersebut karena menggunakan corak warna khas PO Harapan Jaya. Tapi, armada ini tidak dilengkapi gambar delapan kuda yang sedang berlari yang menjadi identitas mereka.

Keunikan bus terbaru PO Harapan Jaya terdapat pada bagian belakang lantas atas. Terdapat kabin khusus sleeper class seperti bus-bus suites combi. Kabin ini berada tepat di belakang kabin reguler.

Ada 8 kursi sleeper dengan konfigurasi bertumpuk empat-empat di kanan dan kiri. Terlihat kabin ini juga memiliki lantai yang lebih rendah dari kabin kursi reguler untuk memaksimalkan ruang sleeper.

PO Harapan Jaya menamakan kabin sleeper ini dengan kelas Grand Suites. Penumpang yang memiliki kelas ini akan mendapatkan fasilitas layar AVOD untuk hiburan sepanjang perjalanan. Selain itu, ada juga kamera CCTV untuk keamanan.

Sasis bus ini menggunakan Volvo B11R - 450HP (I-Shift) Euro 5 yang menopang mesin D11, 6 silinder segaris, berkapasitas 11.000 cc. Mesin ini dapat menghasilkan tenaga 450 hp pada 2.150 rpm dan torsi puncak 370 Nm pada pada 1.750 rpm.

PO 27 Trans

PO 27 Trans meluncurkan dua unit armada baru menggunakan bodi Jetbus 5 SHD Single Glass garapan karoseri Adiputro. Bus baru ini dibangun di atas sasis Hino RM 280.

Perilisan bus baru tersebut diunggah dalam akun Instagram resmi PO 27 Trans, @27transjavamania. Masing-masing armada diberi nama Eirene dan Plutos yang diambil dari mitologi Yunani. Eirene merupakan dewi yang menggambarkan kedamaian, sedangkan Plutos dewa kekayaan.

Jika dilihat dari pelayanan yang diberikan PO 27 Trans, penamaan tersebut sangat cocok. Sebab, PO asal Malang, Jawa Timur, ini merupakan salah satu yang menawarkan bus mewah dan nyaman.