Segini Harga Mobil Bekas Suzuki Ignis Facelift

JAKARTA – Menarik untuk mengetahui harga bekas mobil Suzuki Ignis Facelift. Itu karena Ignis Facelift merupakan penyegaran dari Suzuki Ignis lama yang diluncurkan 7 tahun lalu di Indonesia.

Tentunya Suzuki Ignis Facelift hadir dengan beberapa perubahan, seperti eksterior yang sporty, peningkatan performa mesin, bahkan perubahan model kunci. Berkat peremajaan ini Suzuki Ignis Facelift baru dibanderol dengan harga Rp171-200 juta. Lalu, berapa harga Suzuki Ignis Facelift bekas?

Suzuki Ignis Facelift mulai mengaspal di Indonesia pada pertengahan 2020. Ignis facelift hadir dengan empat model, yaitu GL M/T, GL AGS, GX M/T, dan GX AGS.

Pilihan warna pada mobil ini juga lebih bervariasi dibandingkan Suzuki Ignis versi sebelumnya. Terdapat lima warna yang ditawarkan, yaitu turquoise blue, metallic lucent orange, lucent orange with black roof, stargaze blue with black roof, dan stargaze blue with silver roof.

Dari segi dimensi Suzuki Ignis Facelift tidak berbeda dengan versi lamanya. Mobil tersebut memiliki panjang 3.700 mm, lebar 1.690 mm, dan tinggi 1.595 mm.

Mobil compact SUV keluaran Suzuki ini dibekali mesin K12M 4 silinder berkapasitas 1.197 cc. Mesin ini mampu mencapai tenaga 83 HP pada 6.000 RPM dan torsi hingga 113 Nm pada 4.200 RPM.

Untuk fitur keselamatan, pesaing Honda Brio RS ini dilengkapi electronic brake distribution (EBD) dan anti-lock braking system (ABS). SRS dual airbags pun dipasangkan ini membuat mobil ini memiliki fitur keselamatan yang baik.