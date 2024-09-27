Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Harga Mobil Bekas Suzuki Ignis Facelift

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |11:09 WIB
Segini Harga Mobil Bekas Suzuki Ignis Facelift
Segini harga mobil bekas Suzuki Ignis facelift. (Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menarik untuk mengetahui harga bekas mobil Suzuki Ignis Facelift. Itu karena Ignis Facelift merupakan penyegaran dari Suzuki Ignis lama yang diluncurkan 7 tahun lalu di Indonesia.

Tentunya Suzuki Ignis Facelift hadir dengan beberapa perubahan, seperti eksterior yang sporty, peningkatan performa mesin, bahkan perubahan model kunci. Berkat peremajaan ini Suzuki Ignis Facelift baru dibanderol dengan harga Rp171-200 juta. Lalu, berapa harga Suzuki Ignis Facelift bekas?

Suzuki Ignis Facelift mulai mengaspal di Indonesia pada pertengahan 2020. Ignis facelift hadir dengan empat model, yaitu GL M/T, GL AGS, GX M/T, dan GX AGS.

Pilihan warna pada mobil ini juga lebih bervariasi dibandingkan Suzuki Ignis versi sebelumnya. Terdapat lima warna yang ditawarkan, yaitu turquoise blue, metallic lucent orange, lucent orange with black roof, stargaze blue with black roof, dan stargaze blue with silver roof.

Dari segi dimensi Suzuki Ignis Facelift tidak berbeda dengan versi lamanya. Mobil tersebut memiliki  panjang 3.700 mm, lebar 1.690 mm, dan tinggi 1.595 mm. 

Mobil compact SUV keluaran Suzuki ini dibekali mesin K12M 4 silinder berkapasitas 1.197 cc. Mesin ini mampu mencapai tenaga 83 HP pada 6.000 RPM dan torsi hingga 113 Nm pada 4.200 RPM.

Untuk fitur keselamatan, pesaing Honda Brio RS ini dilengkapi electronic brake distribution (EBD) dan anti-lock braking system (ABS). SRS dual airbags pun dipasangkan ini membuat mobil ini memiliki fitur keselamatan yang baik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/52/3068487/ford-lSZ9_large.jpg
Harga Mobil Bekas Ford Everest Terbaru, Ternyata Segini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/52/3068295/toyota_etios_valco-f0gh_large.jpg
Harga Mobil Bekas Etios Valco, Mulai dari Rp70 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/52/3067916/hyundai_santa_fe-4eNt_large.jpeg
Berapa Harga Mobil Bekas Hyundai Santa Fe? Ternyata Segini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/52/3067764/suzuki_apv_2005-AuUG_large.jpg
Berapa Harga Mobil APV Bekas 2005? Segini Uang yang Perlu Disiapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/52/3064555/toyota_yaris-HWMk_large.jpg
Segini Harga Mobil Bekas Toyota Yaris Bakpao
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/52/3057697/bpkb-ILd4_large.jpg
Biaya Balik Nama Mobil Bekas dan Cara Mengurusnya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement