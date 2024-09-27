Harga Mulai Rp428 juta, NETA X Resmi Mengaspal di Indonesia, Simak Fitur Canggihnya!

Jakarta- PT NETA Auto Indonesia distributor mobil listrik terkemuka di Indonesia, hari ini (27/9/2024) resmi mengumumkan harga salah satu line up terbaru untuk kelas Medium SUV yaitu NETA X melalui acara The Grand Launch of NETA X - Xperience Tech With EV. Bertempat di Hutan Kota by Plataran, Jakarta Pusat, NETA mengumumkan harga NETA X yaitu Rp 428 juta untuk NETA X 500 Elite dan Rp 448 juta untuk NETA X 500 Supreme berlaku on the road (OTR) Jakarta. Tidak hanya membuka tabir harga, NETA juga mengumumkan telah memulai pengiriman kepada 500 konsumen pertama NETA X yang telah melakukan SPK selama masa pre-book.

Mengusung konsep ‘Xperience Tech With EV’, NETA X membawa beragam fitur dan teknologi terdepan yang tidak hanya untuk kenyamanan serta keamanan berkendara, namun juga menjawab kebutuhan keluarga muda yang dinamis lewat tampilan futuristik dan kokpit cerdas. NETA X siap mengawal petualangan yang tidak terlupakan dengan semua keistimewaan yang dimiliki.

Vice President of Neta Auto, Alan Zhou mengatakan, setelah resmi diperkenalkan ke hadapan publik Indonesia pada ajang GIIAS 2024 lalu, kini waktu yang tepat bagi kami untuk mengumumkan harga resmi NETA X.

"Melalui NETA X, kami menghadirkan Intelligent Electric SUV dengan teknologi pintar nan inovatif yang kami targetkan untuk keluarga muda. Peluncuran NETA X tentunya akan memberikan motivasi bagi kami, untuk terus menghadirkan kendaraan listrik dengan teknologi dan inovasi terbarukan sebagai solusi mobilitas terdepan bagi masyarakat Indonesia," ujarnya.

Hadir Dalam Dua Varian Menawan

NETA X tersedia dalam dua varian, yaitu 500 Supreme dan 500 Elite yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Keduanya pun sama-sama tampil dengan dimensi yang tergolong besar di kelas SUV Medium, yaitu (P) 4.619 mm x (L) 1.860 mm x (T) 1.628 mm yang dipadukan dengan wheelbase 2.770 mm. Hal itu lantas berdampak terhadap ruang kabin yang lapang untuk 5-penumpang dengan One-piece Affinity Seat, yakni menawarkan fitur pengaturan jok elektrik di sisi pengemudi maupun penumpang baris depan dengan ketebalan yang dirancang untuk memberikan dukungan optimal pada punggung dan bahu.