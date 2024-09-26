Cara Dapat Saldo DANA Kaget Rp600 Ribu Hari Ini dengan Satu Klik

JAKARTA - DANA merupakan aplikasi dompet elektronik yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran digital di berbagai platform dan merchant berbasis mobile resmi yang diawasi langsung oleh BI (Bank Indonesia).

DANA memiliki fitur DANA Kaget yang memungkinkan penggunanya untuk saling berbagi saldo dengan instan. Pengguna dapat membuat link berbagi saldo gratis ini kepada sesama pengguna aplikasi tersebut. Fitur ini cukup sering digunakan oleh beberapa pengguna seperti pada, giveaway, hari raya dan lain sebagainya untuk memberikan dan sekaligus mendapatkan saldo DANA secara cuma-cuma.

Ternyata ada beberapa cara agar bisa mendapatkan saldo DANA Kaget tersebut.

Melalui proses yang sederhana dengan hanya satu klik saja membuat pengguna bisa untuk mengklaim saldo yang ada pada fitur DANA Kaget tersebut menjadi saldo miliknya. Tetapi ada juga sejumlah cara lain yang bisa dilakukan untuk mengklaim saldo tersebut. Perlu dipahami bahwa cara yang aman dan legal biasanya membutuhkan usaha dan waktu yang lebih. Hindari cara yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, contohnya dengan memberikan data pribadi dan mengklik link secara sembarangan.

Berikut adalah cara mendapatkan saldo DANA hingga Rp600 ribu secara gratis dan instan:

1. Saldo DANA Gratis Via DANA Kaget

DANA Kaget memungkinkan pengguna berbagi saldo kepada pengguna lainnya dalam satu waktu secara bersamaan. Pengirim bebas menentukan nominal uang serta pembagiannya dan jumlah penerimanya. Platform seperti grup media sosial sampai forum online biasanya sering membagikan link DANA Kaget secara cuma-cuma.

Penting untuk mengenali dan mendebarkan link asli dan palsu agar tidak terkena penipuan. Terdapat link khusus yang diawali dengan format https://link(dot)dana(dot)id/. Link tersebut berisi nominal saldo tertentu yang ditentukan oleh pengirimnya dan akan dibagikan kepada penerima yang beruntung pada aplikasi DANA.

2. Ikuti Promo DANA

Cara selanjutnya yang bisa dilakukan untuk mendapatkan saldo DANA gratis adalah dengan cara mengikuti berbagai promo yang ditawarkan pada aplikasi DANA. Promo-promo yang diadakan DANA cukup menarikdan menguntungkan pengguna, seperti hadiah saldo gratis, cashback, voucher, dan undian.

Pengguna bisa melakukan pengecekan secara berkala pada aplikasi dana atau website dan sosial media mereka untuk update informasi terkait promo yang sedang diadakan.