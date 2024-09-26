Telkomsel Dukung Seri Balapan Motor Mandalika, Hadirkan Layanan Broadband 4G/LTE dan Hyper 5G

LOMBOK TENGAH – Seri balapan sepeda motor dunia akan kembali digelar di Mandalika International Street Circuit, Nusa Tenggara Barat, pada 27-29 September 2024. Guna mendukung kelancaran event internasional tersebut, Telkomsel menyediakan layanan konektivitas broadband 4G/LTE dan jaringan Hyper 5G, memastikan seluruh pengunjung, peserta, pemirsa, dan masyarakat sekitar mendapatkan pengalam digital terbaik.

Tahun ini, event seri balapan sepeda motor di Mandalika akan menyedut lebih dari 110 ribu penonton, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Lonjakan jumlah penonton ini diperkirakan akan mendorong lonjakan trafik komunikasi yang cukup signifikan.

"Dengan bertambahnya penonton, kami memprediksi adanya lonjakan trafik layanan komunikasi yang cukup signifikan. Oleh karena itu, Telkomsel telah mempersiapkan infrastruktur jaringan terdepan dan terluas, termasuk dengan penambahan BTS dan optimasi jaringan Hyper 5G untuk menjamin kenyamanan berkomunikasi dan berbagi momen di Mandalika melalui berbagai platform digital,” kata Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna

Melihat potensi peningkatan trafik komunikasi selama acara ini, Telkomsel menghadirkan 221 BTS 4G/LTE dan 3 BTS Hyper 5G di 75 lokasi jaringan broadband di wilayah pelaksanaan seri balapan sepeda motor dunia di Mandalika dan sekitarnya. Jaringan broadband Telkomsel juga telah dioptimalkan dan siap untuk menunjang komunikasi dan kebutuhan digital, termasuk di 26 titik keramaian yang menjadi konsentrasi perhelatan internasional tersebut, seperti di lokasi Mandalika International Street Circuit, jalur menuju dan keluar dari sirkuit, bandara, pelabuhan, media center, penginapan, hingga daerah tujuan wisata.

Telkomsel juga memastikan ketersediaan produk dan layanan unggulan bagi pelanggan dan mendukung perkembangan UMKM setempat dengan menghadirkan sejumlah booth di sekitar kawasan, termasuk di bandara, jalur utama bandara hingga Mandalika, sisi luar sirkuit, serta ITDC Mandalika.