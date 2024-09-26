Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Penguatan SDM dan Regulasi Jadi Kunci Mencapai Kedaulatan Digital Indonesia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |10:05 WIB
Penguatan SDM dan Regulasi Jadi Kunci Mencapai Kedaulatan Digital Indonesia
Menkominfo Budi Arie Setiadi.
A
A
A

JAKARTA - Perkembangan teknologi berbasis digital mendorong semakin besar ketergantungan Indonesia paa platform digital dan ekosistem teknologi dari luar negeri. Transformasi digital yang semakin cepat ini juga mengubah perilaku dan aktivitas masyarakat mulai dari transaksi ekonomi dan perbankan, mengintegrasikan ekonomi serta keuangan digital melalui pemanfaatan data, hingga berbagai kemudahan akses lainnya.

Hal ini diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi saat seminar Nasional bertema “Mewujudkan Kedaulatan Digital Indonesia Bersinergi Membangun dan Memperkokoh Digitalisasi Negeri” pada Selasa, (24/9/2024). Budi mengatakan, akselerasi transformasi inilah yang tengah didorong pemerintah Indonesia demi mencapai kedaulatan digital.

“Dalam menyikapi laju transformasi digital yang kian pesat berbagai negara, (Pemerintah Indonesia, red) terus mempersiapkan diri untuk dapat beradaptasi dengan kemajuan digital. Karena di tingkat Asia Tenggara indeks kesiapan digital Indonesia berada pada peringkat kelima dari enam negara yang menandakan perlunya peningkatan dalam kesiapan transformasi digital.

“Lebih lagi mengingat digitalisasi ini memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat Indonesia seperti dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik lainnya,” ujarnya.

Budi menjelaskan, langkah-langkah untuk menegakkan kedaulatan digital ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan, termasuk kehadiran data center, penguatan sumber daya manusia (SDM), dan penerapan regulasi seperti Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat serta Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Data Pribadi (RPP PDP).

“Dalam konsep kedaulatan digital salah satu aspek penting yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi transformasi digital adalah pemahaman akan kedaulatan digital. Karena kedaulatan digital adalah kemampuan negara untuk memastikan bahwa peraturan yang ditaati aktor dalam dunia digital baik dalam aspek hukum, ekonomi, ataupun industri. Konsep ini juga tengah diimplementasikan di berbagai kawasan di tingkat global,” ujar Budi.

 

