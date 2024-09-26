Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Paparkan Pencapaian di 2024, Nuon Mantap Dukung Industri Hiburan Digital Indonesia

Naufal Firnanda , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |19:38 WIB
Paparkan Pencapaian di 2024, Nuon Mantap Dukung Industri Hiburan Digital Indonesia
Nuon Media Luncheon, Jakarta, 26 September 2024. (Foto: Naufal/Okezone)
JAKARTA - Nuon Digital Indonesia (Nuon) memaparkan pencapaiannya di industri hiburan digital Tanah Air hingga paruh kedua 2024 ini. Pencapaian ini sejalan dengan visi Nuon untuk menghadirkan layanan hiburan digital yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

"Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Indonesia dapat menikmati layanan hiburan digital yang berkualitas, kapan saja dan di mana saja. Dengan terus berinovasi dan memperluas kolaborasi dengan berbagai mitra, Nuon optimis dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan industri digital Tanah Air," kata CEO Nuon, Aris Sudewo

Nuon memiliki tiga lini bisnis, yaitu Digital Games, Digital Musik, dan Digital Lifestyle, memastikan produk digital yang ditawarkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pengguna, tetapi juga memperkuat fondasi ekosistem hiburan digital nasional.

"Ekosistem yang kuat sangat penting untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Nuon akan terus menciptakan produk berkualitas yang relevan dengan tren pasar, demi kemajuan industri ini,” lanjut Aris.

Di sektor gim, Nuon melalui Nuon Games, terus mendorong kemajuan industri gim lokal. Salah satu langkah strategisnya adalah bekerja sama dengan pengembang lokal, Digital Happiness dan Agate, menerbitkan gim horor DreadHaunt. Gim bergenre survival horror in sudah tersedia di platform STEAM, dan akan segera tersedia di Xbox dan PlayStation

Selain itu, Nuon berkolaborasi dengan Tencent Games melalui Level Infinite, menjadi official digital partner untuk gim Honor of Kings (Hok) di Indonesia.

Pada industri musik Nuon kembali menggelar ajang bergengsi Indonesian Music Awards. Di tahun keempat ini, Nuon melalui Langit Musik engan visi "Musik Indonesia Juara" kembali akan memberikan penghargaan bagi musisi Indonesia lewat 16 kategori, diantaranya Song of The Year, Nada sambung Pribadi of The Year, Langit Musik Lifetime Achievement, Breakthrough Artist of The Year, Langitku Artist of The Year, dan berbagai kategori lainnya.

 

