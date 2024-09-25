Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Punya Sensasi MotoGP, Honda CBR1000RR-R Fireblade Terbaru Resmi Meluncur

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |12:44 WIB
Punya Sensasi MotoGP, Honda CBR1000RR-R Fireblade Terbaru Resmi Meluncur
Punya sensasi MotoGP, Honda CBR 1000RR-R Fireblade terbaru resmi meluncur. (AHM)
A
A
A

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) memperkenalkan model terbaru motor supersport CBR1000RR-R Fireblade. Model ini dihadirkan untuk memenuhi permintaan konsumen yang menginginkan tunggangan dengan spesifikasi terbaik dan pengalaman berkendara mendekati sensasi MotoGP.

Model terbaru CBR1000RR-R Fireblade tetap mempertahankan filosofi Total Control. Kekuatan ini dipadukan dengan perubahan desain dan teknis yang meningkatkan performa serta kenyamanan pengendara.

Semua fitur pada CBR1000RR-R Fireblade terbaru mencerminkan teknologi mesin dan sasis yang diadopsi dari balap, menjadikannya sebagai “Street-Legal MotoGP Bike.” Fitur-fitur canggih, seperti Throttle by Wire, pilihan mode berkendara, sistem pengereman, serta teknologi suspensi dihasilkan dari pengalaman di atas sirkuit. Ini membuat pengalaman berkendara yang mendekati sensasi melaju di lintasan balap.

Honda CBR1000RR R Fireblade (AHM)
Honda CBR1000RR R Fireblade (AHM)

Direktur Marketing AHM, Octavianus Dwi mengatakan, peluncuran CBR1000RR-R Fireblade terbaru ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menghadirkan produk berperforma tinggi sekaligus menghadirkan teknologi terkini bagi para pecinta motor supersport.

"Berbagai ubahan terbaru kami yakini dapat memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan dan menantang, baik di jalan raya maupun sirkuit. Layanan premium kami melalui jaringan Honda Big Wing juga siap mendukung para pengguna CBR1000RR-R Fireblade dengan pengalaman purna jual terbaik,” ucap Octa, dalam keterangan tertulis, Rabu (25/9/2024).

 

Spesifikasi CBR1000RR-R Fireblade

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/53/3064107/honda_spacy_125-Rw7C_large.jpg
Honda Spacy 125 Baru Dibanderol Rp18 Jutaan, Konsumsi BBM Tembus 55 Km per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/53/3060986/honda_bikers_day-roVP_large.jpg
Ramaikan Honda Bikers Day, Pemotor Jakarta-Tangerang Diminta Segera Daftar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/15/3192907//honda_pcx_160-ouqS_large.jpg
Apa Kepanjangan dari PCX dan NMAX?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/15/3191668//honda-TmEC_large.jpg
Honda Hentikan Sementara Produksi di China Imbas Krisis Semikonduktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/15/3189474//honda_forza_125-YZOn_large.jpg
Spesifikasi Honda Forza 125, Harganya Tembus Rp100 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/15/3188817//honda-4HXW_large.jpg
Honda Prediksi Penjualan Motor Tembus 6,4 Juta Unit Tahun Ini
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement