Punya Sensasi MotoGP, Honda CBR1000RR-R Fireblade Terbaru Resmi Meluncur

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) memperkenalkan model terbaru motor supersport CBR1000RR-R Fireblade. Model ini dihadirkan untuk memenuhi permintaan konsumen yang menginginkan tunggangan dengan spesifikasi terbaik dan pengalaman berkendara mendekati sensasi MotoGP.

Model terbaru CBR1000RR-R Fireblade tetap mempertahankan filosofi Total Control. Kekuatan ini dipadukan dengan perubahan desain dan teknis yang meningkatkan performa serta kenyamanan pengendara.

Semua fitur pada CBR1000RR-R Fireblade terbaru mencerminkan teknologi mesin dan sasis yang diadopsi dari balap, menjadikannya sebagai “Street-Legal MotoGP Bike.” Fitur-fitur canggih, seperti Throttle by Wire, pilihan mode berkendara, sistem pengereman, serta teknologi suspensi dihasilkan dari pengalaman di atas sirkuit. Ini membuat pengalaman berkendara yang mendekati sensasi melaju di lintasan balap.

Honda CBR1000RR R Fireblade (AHM)

Direktur Marketing AHM, Octavianus Dwi mengatakan, peluncuran CBR1000RR-R Fireblade terbaru ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menghadirkan produk berperforma tinggi sekaligus menghadirkan teknologi terkini bagi para pecinta motor supersport.

"Berbagai ubahan terbaru kami yakini dapat memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan dan menantang, baik di jalan raya maupun sirkuit. Layanan premium kami melalui jaringan Honda Big Wing juga siap mendukung para pengguna CBR1000RR-R Fireblade dengan pengalaman purna jual terbaik,” ucap Octa, dalam keterangan tertulis, Rabu (25/9/2024).

Spesifikasi CBR1000RR-R Fireblade