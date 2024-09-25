Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kenapa Oli Motor Cepat Habis? Ini Penyebabnya

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |11:29 WIB
Kenapa Oli Motor Cepat Habis? Ini Penyebabnya
Kenapa oli motor cepat habis? Ini penyebabnya. (Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Pertanyaan terkait oli motor bisa cepat habis, menjadi pembicaraan masyarakat Indonesia terutama yang beraktivitas menggunakan motor.

Banyak spekulasi mengenai hal yang menyebabkan oli motor cepat habis. Ini berdasarkan pengalaman yang dialami setiap orang yang tentunya berbeda-beda. Namun, apakah penyebab oli motor cepat habis?

Ternyata, terdapat risiko yang berdampak buruk pada kesehatan motor, apabila oli pada motor cepet habis dan tidak dilakukan upaya preventif. Hal tersebut dapat mengakibatkan masalah, seperti mesin motor bisa overheat, sistem transmisi menjadi rusak, dan performa motor semakin buruk.

Dengan begitu, wajib bagi pemilik motor mengetahui penyebab oli motor cepat habis.

Penyebab Oli Motor Cepat Habis

Dilansir dari Planet Ban, Rabu (25/9/2024), terdapat beberapa alasan oli motor cepat oli. Ini perlu diketahui agar pemiliki motor dapat dengan tanggap mengetahui ciri-cirinya sebelum kehabisan oli. 

  1. Seal Oli Bocor

Salah satu penyebab oli motor cepat habis yang sering didengar adalah seal oli bocor. Hal ini dikarenakan komponen mesin yang sudah tua, ditambah pengiasan oli yang melebihi kapasitas.

Akhirnya, oli bocor melalui mesin dan membuat oli motor cepat habis. Dengan begitu, dianjurkan bagi pengguna motor untuk mengecek mesin motor secara berkala agar dapat mengatasi kebocoran oli.

  1. Penggunaan Motor Tidak Normal

Motor yang terbiasa digunakan dalam kondisi yang tidak normal seperti ngebut-ngebutan sangat berpengaruh terhadap konsumsi oli. Motor yang digas secara ekstrem dan berlebihan, terlebih di bawah cuaca panas, juga dapat menyebabkan oli menguap.

Penggunaan motor seperti ini tidak direkomendasikan selain membuat oli cepat habis, kecelakaan fatal pun bisa terjadi.

 

Halaman:
1 2
      
