Segini Harga Mobil Ayla Bekas

JAKARTA- Segini harga mobil Ayla bekas menarik dikulik. Apalagi, kendaraan bekas masih diminati oleh banyak orang.

Sebab, dengan harga terjangkau sudah bisa memiliki mobil untuk kendaraan. Salah satunya mobil Ayla yang memiliki keunggulan hemat bensin.

Ternyata segini harga mobil Ayla bekas berbeda-beda. Hal ini tergantung tipe dan tahun berapa di produksi. Rinciannya untuk Daihatsu Ayla Keluaran Pertama 2013 – 2016 (Rp 50 Juta – Rp 75 Jutaan). Lalu, Daihatsu Ayla Facelift 2017 – 2019 (Rp 80 Juta – Rp 100 Juta)

Sedangkan Daihatsu Ayla Facelift 2020 (Rp 110 Jutaan).

Berikut keunggulan Daihatsu Ayla: