Segini Harga Mobil Mazda Bekas Ada Rp59 Juta

JAKARTA - Segini harga mobil Mazda bekas banyak dicari oleh calon pembeli. Adapun, harga itu tergantung keluaran tahun yang berbeda.

Segini harga mobil Mazda bekas banyak dicari oleh calon pembeli bisa mulai Rp59 juta hingga Rp589 juta. Model yang bisa dimiliki dengan harga murah yakni Mazda 2.

Sedangkan untuk Mazda CX3 hanya dibrandrol Rp85 juta.Lalu untuk keluaran Mazda CX5 Grand Touring Skyactive tahun 2020 bisa mencapaiRp423 juta. Sedangkan mobil bekas yang bisa dimiliki untuk termahalnya yakni Mzda CX9 dibandrol Rp549 juta.

Sementara itu, Mazda merupakan perusahaan mobil asal Jepang yang memulai kiprahnya sebagai produsen gabus pada tahun 1920. Saat ini, ada 13 model mobil Mazda yang tersedia di Indonesia.

Terlebih, Mazda adalah salah satu pilihan terbaik untuk dipertimbangkan saat Anda membutuhkan kendaraan baru. Yang lebih penting.

Ada beberapa keuntungan membeli mobil Mazda, di antaranya:

1. Desain elegan dan modis

Mazda terkenal dengan desainnya yang cerdas dan anggun. Mazda menonjol karena penampilannya yang bergaya baik di dalam maupun di luar, dan karena seberapa baik mereka memadukan keindahan dan utilitas, mereka sering disamakan dengan merek premium.

Mazda, berbeda dengan pesaingnya yang mewah, memberikan tampilan yang halus, modis, dan pengalaman berkendara yang luar biasa dengan harga yang wajar. Kendaraan Mazda adalah salah satu pilihan paling populer yang tersedia karena perpaduan harga dan kecanggihannya.

2. Nyaman dan aman

Mazda dikenal karena memproduksi mobil nyaman yang tidak mengorbankan kemudahan atau kenyamanan. Setiap fitur desain menunjukkan dedikasi untuk memberikan pengalaman berkendara yang luar biasa.

Sebagian besar kendaraan dari generasi terbaru menyertakan jok elektrik yang memiliki beberapa pengaturan untuk memastikan kenyamanan setiap pengemudi. Karena busa poliuretan di dalam jok, yang memberikan sedikit transfer getaran ke pengemudi, nyaman dan menyenangkan.