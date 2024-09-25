Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Harga Mobil Mazda Bekas Ada Rp59 Juta

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |06:24 WIB
Segini Harga Mobil Mazda Bekas Ada Rp59 Juta
Segini harga mobil mazda bekas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini harga mobil Mazda bekas banyak dicari oleh calon pembeli. Adapun, harga itu tergantung keluaran tahun yang berbeda.

Segini  harga mobil Mazda bekas banyak dicari oleh calon pembeli bisa mulai Rp59 juta hingga Rp589 juta. Model yang bisa dimiliki dengan harga murah yakni Mazda 2.

Sedangkan untuk Mazda CX3 hanya dibrandrol Rp85 juta.Lalu untuk keluaran  Mazda CX5 Grand Touring Skyactive tahun 2020 bisa mencapaiRp423 juta. Sedangkan mobil bekas yang bisa dimiliki untuk termahalnya yakni Mzda CX9 dibandrol Rp549 juta.

Sementara itu, Mazda merupakan perusahaan mobil asal Jepang yang memulai kiprahnya sebagai produsen gabus pada tahun 1920. Saat ini, ada 13 model mobil Mazda yang tersedia di Indonesia.

Terlebih, Mazda adalah salah satu pilihan terbaik untuk dipertimbangkan saat Anda membutuhkan kendaraan baru. Yang lebih penting.

Ada beberapa keuntungan membeli mobil Mazda, di antaranya:

1. Desain elegan dan modis

Mazda terkenal dengan desainnya yang cerdas dan anggun. Mazda menonjol karena penampilannya yang bergaya baik di dalam maupun di luar, dan karena seberapa baik mereka memadukan keindahan dan utilitas, mereka sering disamakan dengan merek premium.

Mazda, berbeda dengan pesaingnya yang mewah, memberikan tampilan yang halus, modis, dan pengalaman berkendara yang luar biasa dengan harga yang wajar. Kendaraan Mazda adalah salah satu pilihan paling populer yang tersedia karena perpaduan harga dan kecanggihannya.

2. Nyaman dan aman

Mazda dikenal karena memproduksi mobil nyaman yang tidak mengorbankan kemudahan atau kenyamanan. Setiap fitur desain menunjukkan dedikasi untuk memberikan pengalaman berkendara yang luar biasa.

Sebagian besar kendaraan dari generasi terbaru menyertakan jok elektrik yang memiliki beberapa pengaturan untuk memastikan kenyamanan setiap pengemudi. Karena busa poliuretan di dalam jok, yang memberikan sedikit transfer getaran ke pengemudi, nyaman dan menyenangkan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/15/3190430//mazda-i6mU_large.jpg
Mazda Sebut Pasar Otomotif Tahun Depan Bisa Lebih Baik, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/15/3190264//mazda_cx_80-xZ9O_large.jpg
Mazda Beberkan Dinamika Pasar Otomotif pada Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/15/3185852//mazda_cx_80-tQTM_large.jpg
Deretan Mobil Mazda di GJAW 2025, Ada PHEV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/15/3180073//hsm_yard_car_display-wizd_large.JPG
Mobil Second Bergaransi Tampil Seperti Baru dari Hyundai Solusi Mobilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175650//mazda_cx_80-r2KD_large.jpg
Penjualannya Naik, Mobil PHEV Dinilai Cocok untuk Pasar Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175252//mazda-t5zb_large.jpeg
Pasar Lesu, Mazda Revisi Target Penjualan Jadi Cuma 3.500 Unit
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement