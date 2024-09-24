Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ikuti Tren HP China, Apple Kemungkinan Kembangkan Ponsel Lipat Tiga

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |11:09 WIB
Ikuti Tren HP China, Apple Kemungkinan Kembangkan Ponsel Lipat Tiga
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Dalam beberapa tahun terakhir Apple dikabarkan tengah mengembangkan iPhone lipat, yang ditunjukkan dengan sejumlah paten yang diajukan oleh raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) itu. Kini Apple dilaporkan telah memperbarui paten lamanya dengan menyebutkan beberapa hal rumit baru dalam desain dan penerapan teknologi untuk ponsel pintar yang dapat dilipat.

Dilansir Gadgets360, aplikasi paten tersebut diajukan ke Kantor Paten dan Merek Dagang AS (USPTO) dengan nomor aplikasi 20240310942 dan berjudul "Perangkat Elektronik dengan Struktur Layar dan Sensor Sentuh". Awalnya, paten tersebut menyoroti struktur sensor sentuh yang ditempatkan di dalam layar, tetapi kini raksasa teknologi tersebut telah membuat beberapa perubahan untuk memperluas cakupan aplikasi tersebut.

Pertama kali ditemukan oleh Patently Apple, salah satu penambahan terbesar adalah penambahan "layar luar" di samping panel layar internal yang lebih besar. Lebih jauh, panel layar luar juga disertai dengan panel layar lain yang diapit di antara lapisan asli dan luar. Sesuai spesifikasi, struktur baru ini menonjolkan desain tiga lipatan atau iPhone yang dapat dilipat tiga kali.

Berdasarkan ilustrasi baru yang ditambahkan, perangkat tersebut menyerupai Huawei Mate XT, di mana lapisan tengahnya tetap tersembunyi saat dilipat dan hanya dapat dilihat dari ujung atas dan bawah. Di sisi lain, layar bagian atas atau luar tetap terlihat saat dilipat dan dibuka, tidak seperti ponsel pintar lipat pada umumnya yang tersedia saat ini.

Lebih jauh, pengajuan paten tersebut menyebutkan dalam klaim baru lainnya bahwa teknologi tersebut akan menambahkan struktur sensor sentuh pada setiap "dinding" layar, dan masing-masing layar akan secara independen mengumpulkan dan memproses masukan sentuhan. Penyebutan ini, meskipun merupakan ciri khas ponsel pintar lipat, juga menyoroti bahwa desain engsel baru di masa mendatang mungkin memungkinkan pengguna untuk juga menggunakan layar tengah secara independen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/16/3192477//iphone_air-yIKT_large.jpg
Apple Kemungkinan Luncurkan iPhone Air 2 pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/16/3192158//iphone_fold-xCzH_large.jpg
Bocoran Render Perlihatkan Tampilan iPhone Fold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/16/3190361//ilustrasi-ZvNB_large.jpg
Bocoran Ungkap Lebih dari 30 Produk Apple yang Akan Diluncurkan pada 2026 dan Seterusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/16/3188517//ilustrasi-RLyb_large.jpg
Apple dan Google Kirimkan Notifikasi Ancaman Siber pada Jutaan Pengguna, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188041//ilustrasi-9fSR_large.jpg
Militer Israel Larang Ponsel Android, Perwira Senior Wajib Pakai iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3187986//paten_ponsel_lipat_tiga_xiaomi-PyRe_large.jpg
Ponsel Lipat Tiga Xiaomi Muncul di Daftar Sertifikasi, Diduga Meluncur Akhir 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement