Cara Sadap Whatsapp Pasangan Pakai Nomor Tanpa Sentuh HP Pasangan

JAKARTA - Ada cara sadap Whatsapp (WA) pasangan pakai nomor dan tanpa sentuh HP pasangan. Tentunya ini membantu memata-matai pasangan yang berada jauh alias menjalani hubungan long distance relationship (LDR).

Sadap WA ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengetahui isi Whatsapp seseorang tanpa diketahui olehnya.

Untuk itu, bagi pasangan LDR sangat direkomendasikan menyadap Whatsapp pasangan dengan menggunakan bantuan keylogger.

Hal itu menjadi salah satu cara sadap Whatsapp (WA) pasangan pakai nomor dan tanpa sentuh HP pasangan.

Keylogger merupakan software yang memungkinkan penggunanya untuk menyadap Whatsapp tanpa menyentuh HP pasangan.

Keylogger ini akan merekam informasi yang terkumpul dari aktivitas yang terjadi di HP pasangan termasuk Whatsapp. Oleh karena itu, ini sangat cocok digunakan menyadap WA tanpa menyentuh HP target.

1. mSpy

Keylogger pertama yang bisa digunakan untuk sadap WA tanpa sentuh WA pasangan adalah dengan mSpy. Aplikasi ini bekerja dengan cara mengirim semua media yang tersimpan dari HP pasangan. Berikut adalah cara menggunakannya.

Kunjungi situs resmi mpy, lalu pilih paket berlangganan sesuai kemampuan. Nantinya, pengguna akan mendapat email seputar informasi login setelah melakukan pembayaran.

Ikuti instruksi yang diberikan oleh mSpy hingga mendapat akses ke Whatsapp pasangan

Setelah mendapat akses, maka pengguna akan dapat mengetahui informasi seputar apa yang dilakukan pasangan di Whatsapp.

Jika ragu untuk berlangganan, pengguna juga bisa menikmati paket uji coba gratis 3 hari yang disediakan.