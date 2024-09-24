Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Sadap Whatsapp Pasangan Pakai Nomor Tanpa Sentuh HP Pasangan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |06:14 WIB
Cara Sadap Whatsapp Pasangan Pakai Nomor Tanpa Sentuh HP Pasangan
cara sadap Whatsapp (WA) pasangan pakai nomor dan tanpa sentuh HP pasangan (Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ada cara sadap Whatsapp (WA) pasangan pakai nomor dan tanpa sentuh HP pasangan. Tentunya ini  membantu memata-matai pasangan yang berada jauh alias menjalani hubungan long distance relationship (LDR).

Sadap WA ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengetahui isi Whatsapp seseorang tanpa diketahui olehnya.

Untuk itu, bagi pasangan LDR sangat direkomendasikan menyadap Whatsapp pasangan dengan menggunakan bantuan keylogger.

Hal itu menjadi salah satu cara sadap Whatsapp (WA) pasangan pakai nomor dan tanpa sentuh HP pasangan.

Keylogger merupakan software yang memungkinkan penggunanya untuk menyadap Whatsapp tanpa menyentuh HP pasangan.

Keylogger ini akan merekam informasi yang terkumpul dari aktivitas yang terjadi di HP pasangan termasuk Whatsapp. Oleh karena itu, ini sangat cocok digunakan menyadap WA tanpa menyentuh HP target.

Berikut cara sadap Whatsapp (WA) pasangan pakai nomor dan tanpa sentuh HP pasangan

1. mSpy

Keylogger pertama yang bisa digunakan untuk sadap WA tanpa sentuh WA pasangan adalah dengan mSpy. Aplikasi ini bekerja dengan cara mengirim semua media yang tersimpan dari HP pasangan. Berikut adalah cara menggunakannya.

Kunjungi situs resmi mpy, lalu pilih paket berlangganan sesuai kemampuan. Nantinya, pengguna akan mendapat email seputar informasi login setelah melakukan pembayaran.

Ikuti instruksi yang diberikan oleh mSpy hingga mendapat akses ke Whatsapp pasangan

Setelah mendapat akses, maka pengguna akan dapat mengetahui informasi seputar apa yang dilakukan pasangan di Whatsapp.

Jika ragu untuk berlangganan, pengguna juga bisa menikmati paket uji coba gratis 3 hari yang disediakan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/16/3173288//ilustrasi-M8YS_large.jpg
Bagaimana Cara Menonaktifkan Akun WhatsApp Tanpa Perlu Menghapusnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/16/3168774//ilustrasi-dDyI_large.jpg
WhatsApp Web Dilaporkan Error, Pengguna Tak Bisa Scroll Obrolan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/57/3164902//ilustrasi-4eCU_large.jpg
Penyebab WhatsApp Web Log Out Sendiri dan Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/57/3164397//whatsapp-SyNB_large.jpg
Apa Fungsi Scheduled Call di Fitur Baru WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/57/3160884//whatsapp-tlDE_large.jpg
3 Cara Blur Chat di WhatsApp Agar Tidak Diintip Orang, Aman dan Terlindungi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/54/3157450//ilustrasi-abOI_large.jpg
WhatsApp Gantikan Aplikasi Windows dengan Versi Web di Pembaruan Terbaru
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement