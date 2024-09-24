Boeing Kembangkan Jet Tempur Pembunuh yang Dipiloti AI, Kode Nama: Ghost Bat

LONDON – Boeing dikabarkan tengah berencana membangun ‘pesawat tempur pembunuh’ nirawak yang dipiloti oleh kecerdasan buatan (AI). Proyek jet tempur yang dijuluki sebagai ‘MQ-28 Ghost Bat’ ini memicu kontroversi.

Dilansir Daily Mail, Boeing mengusulkan armada ‘Ghost Bat’ berjumlah ribuan unit untuk digunakan oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya. Namun, rencana Boeing tersebut menimbulkan sejumlah kekhawatiran terkait keselamatan publik, keamanan nasional, hingga ‘pemanfaatan dan dari pembayar pajak’.

"Rekam jejak Boeing tampaknya tidak menunjukkan bahwa merekalah yang terbaik untuk menerapkan hal semacam ini," kata seorang mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS, Steven Feldstein, kepada Daily Mail.

Ghost Bat dilaporkan memiliki kapasitas 53 kaki kubik di hidungnya, yang dapat membawa berbagai bom dan amunisi, termasuk senjata nuklir taktis. Saat ini ada tiga prototype Ghost Bat yang telah dibangun dan diuji terbang.

Angkatan Udara Kerajaan Australia (RAAF), salah satu pihak yang memiliki prototype ini dilaporkan telah membayar lebih dari USD500 juta (USD) untuk mendapatkan tiga MQ-28 lainnya, dan membiayai infrastruktur manufaktur dalam negeri untuk membuat lebih banyak lagi.

Sementara setidaknya satu unit Ghost Bat telah dikirim ke AS untuk pengujian dan uji coba integrasinya sendiri.

Prototipe Ghost Bat yang saat ini beroperasi di Australia dan AS memiliki panjang 11,5 meter dapat terbang lebih dari 2.300 mil (3.701 km) dan saat ini sudah mampu menggunakan 'kecerdasan buatan untuk terbang secara mandiri,' menurut lembar fakta Boeing.