10 Situs Baca dan Download Buku Indonesia Gratis PDF

JAKARTA - Membaca buku adalah kegiatan yang menyenangkan, selain juga dapat menambah pengetahuan, bagi banyak orang. Apalagi di zaman sekarang sudah banyak buku digital atau e-book dan e-reader yang dapat digunakan sehingga orang tidak perlu lagi membawa buku bentuk fisik yang berat dan bisa membaca dimana saja.

Ada beragam situs yang menawarkan buku digital dengan berbagai format yang bisa ditemukan di perangkat masing-masing. Berbagai situs yang tersedia sebagian besar berbahasa Indonesia mulai dari yang gratis hingga berbayar.

Keberadaan situs baca buku digital juga secara tidak langsung membantu meningkatkan minat baca masyarakat. Dengan kemudahan dalam mengaksesnya pembaca dapat membaca buku dimana saja dan kapan saja.

Lantas berikut adalah beberapa situs baca dan download buku digital Indonesia yang bisa dan mudah ditemukan

1. Google Book

Rekomendasi situs yang pertama adalah Google Book. Jika Google biasa digunakan sebagai mesin pencari, Google Book hadir menyediakan berbagai pilihan dan genre buku dengan berbagai format. Terdapat banyak buku berbahasa Indonesia dan buku pelajaran sekolah yang mungkin dapat pembaca temui pada situs ini. Namun pada situs ini tidak semua buku dapat diakses dan dibaca secara gratis, terdapat beberapa buku yang mengharuskan bayar untuk pembaca agar bisa membacanya.

Link: https://books.google.co.id/

2. iJakarta

iJakarta adalah aplikasi perpustakaan digital persembahan dinas perpustakaan dan kearsipan dki jakarta yang Menyediakan beragam kategori buku, serta menyediakan beragam cerita pendek seperti novel. Namun, karena situs ini seperti perpustakaan online, pembaca perlu mengunduh dan perlu meminjamnya terlebih dahulu jika ingin mengaksesnya. Terdapat durasi peminjaman dan setelah itu buku tidak akan bisa diakses kembali.

Link: https://ijakarta.jakarta.go.id/