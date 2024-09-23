Redmi Seri Note 14 Bakal Diluncurkan 26 September, Berikut Beberapa Detailnya

REDMI telah mengonfirmasi seri Redmi Note 14 akan diluncurkan untuk pasar China pada 26 September 2024. Selain mengonfirmasi tanggal peluncuran, Redmi juga mengonfirmasi bahwa seri Redmi Note 14 ini akan terdiri dari tiga model, seperti Note 14, Note 14 Pro, dan Note 14 Pro+.

Gambar resmi Note 14 Pro dan 14 Pro+ mengungkap bahwa kedua perangkat akan memiliki layar bertepi melengkung di bagian depan. Note 14 Pro dilengkapi dengan pulau kamera berbentuk lingkaran yang menampung tiga unit kamera yang menonjol dan lampu kilat LED.

Kaca pelindung menutupi sensor kamera Note 14 Pro. Kedua perangkat hadir dengan kamera primer 50 megapiksel yang dilengkapi dengan OIS. Kamera primer ini didukung oleh dua kamera tambahan dan unit lampu kilat LED.

Dilansir Gizmochina, Redmi Note 14 Pro dipastikan hadir dalam empat warna, seperti Midnight Black, Mirror Porcelain White, Twilight Purple, dan Phantom Blue. Di sisi lain, Note 14 Pro+ akan hadir dalam tiga pilihan, seperti Midnight Black, Mirror Porcelain White, dan Sand Star Green. Merek tersebut belum mengonfirmasi varian warna Note 14.

Poster kedua yang ditampilkan di atas mengonfirmasi bahwa model Note 14 Pro akan menawarkan ketahanan terhadap debu dan air hingga level IP69. Selain itu, ketiga model akan memiliki perlindungan Gorilla Glass Victus 2 untuk layarnya.

Redmi akan menawarkan layanan Garansi King Kong untuk pembeli seri Note 14 dengan biaya tambahan. Layanan ini menawarkan garansi satu tahun terhadap kerusakan akibat air, penggantian layar gratis dalam tahun pertama, dan garansi penutup baterai selama satu tahun. Layanan ini juga mencakup garansi baterai selama lima tahun, penggantian baterai dengan kondisi kesehatan di bawah 80%, dan klausul "penggantian tanpa perbaikan selama 365 hari" untuk kegagalan perangkat keras.