HOME OTOTEKNO TECHNO

Elon Musk: SpaceX Akan Kirim 5 Misi Starship Tak Berawak ke Mars dalam Dua Tahun

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |12:42 WIB
Elon Musk: SpaceX Akan Kirim 5 Misi Starship Tak Berawak ke Mars dalam Dua Tahun
CEO SpaceX Elon Musk mengatakan bahwa perusahaan antariksa itu berencana meluncurkan sekira lima misi Starship tanpa awak ke Mars dalam dua tahun mendatang. Hal itu disampaikan Musk pada Minggu, (22/9/2024) dalam unggahan di media sosial X.

Awal bulan ini, Musk mengatakan bahwa Starship pertama ke Mars akan diluncurkan dalam dua tahun "ketika jendela transfer Bumi-Mars berikutnya dibuka", demikian dilaporkan Reuters.

Musk pada Minggu mengatakan bahwa jadwal misi berawak pertama akan bergantung pada keberhasilan penerbangan tanpa awak. Jika misi tanpa awak mendarat dengan selamat, misi berawak akan diluncurkan dalam empat tahun. Namun, jika terjadi tantangan, misi berawak akan ditunda selama dua tahun lagi, kata Musk.

Jendela waktu baru ini disampaikan Musk setelah pada awal tahun ini dia mengatakan bahwa pesawat antariksa tanpa awak pertama yang mendarat di Mars akan mendarat dalam waktu lima tahun, dengan manusia pertama yang mendarat di Mars dalam waktu tujuh tahun.

Pada Juni, roket Starship berhasil selamat dari perjalanan kembali hipersonik dari luar angkasa dan mencapai demonstrasi pendaratan yang luar biasa di Samudra Hindia. Starship menyelesaikan misi uji penuh mengelilingi Bumi, yang merupakan upaya keempat dari roket tersebut.

Musk mengandalkan Starship untuk memenuhi tujuannya memproduksi wahana antariksa generasi mendatang yang besar dan serbaguna yang mampu mengirim orang dan kargo ke bulan akhir dekade ini, dan akhirnya terbang ke Mars.

 

Telusuri berita ototekno lainnya
