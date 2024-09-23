Ini Perbedaan Antara Polish dan Wax pada Mobil

JAKARTA – Merawat cat mobil agar tetap kinclong dan mengkilap adalah hal yang perlu dilakukan oleh setiap kendaraan. Pasalnya, kondisi kendaraan yang terlihat bersih dan bagus akan membuat pemilik merasa lebih senang mengendarainya.

Untuk menjaga kondisi cat mobil, perawatan yang umum dilakukan adalah menggunakan polish dan wax. Meski sekilas terlihat sama, polish dan wax adalah dua perawatan mobil yang berbeda, dan memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing.

Polish digunakan untuk mengembalikan cat mobil dari berbagai goresan mengembalikan permukaan yang kasar kembali menjadi halus. Cat mobil yang kusam juga dapat dibuat menjadi mengkilap setelah Polish digunakan pada bodi mobil.

Sedangkan wax digunakan dalam hal memproteksi atau menjaga cat pada bodi mobil yang sebelumnya sudah mengkilap dan terang agar tidak kembali kusam bahkan rusak. wax sebaiknya digunakan agar pemilik kendaraan tidak harus melakukan polish setiap kali cat mobil terlihat kusam karena penggunaan polish yang terlalu sering akan mengikis permukaan cat dan akan membuatnya semakin tipis.

Cara penggunaan polish dan wax cukup mudah, hanya dengan mengoleskan cairan polish atau lilin wax pada bodi mobil secara merata. Jika menggunakan mesin, polish dan wax dianjurkan untuk tidak dilakukan terlalu lama dan menekan mesin dengan keras.