Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini Perbedaan Antara Polish dan Wax pada Mobil

Redaksi , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |17:00 WIB
Ini Perbedaan Antara Polish dan Wax pada Mobil
Ilustras.
A
A
A

JAKARTA – Merawat cat mobil agar tetap kinclong dan mengkilap adalah hal yang perlu dilakukan oleh setiap kendaraan. Pasalnya, kondisi kendaraan yang terlihat bersih dan bagus akan membuat pemilik merasa lebih senang mengendarainya.  

Untuk menjaga kondisi cat mobil, perawatan yang umum dilakukan adalah menggunakan polish dan wax. Meski sekilas terlihat sama, polish dan wax adalah dua perawatan mobil yang berbeda, dan memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing.

Polish digunakan untuk mengembalikan cat mobil dari berbagai goresan mengembalikan permukaan yang kasar kembali menjadi halus. Cat mobil yang kusam juga dapat dibuat menjadi mengkilap setelah Polish digunakan pada bodi mobil.

Sedangkan wax digunakan dalam hal memproteksi atau menjaga cat pada bodi mobil yang sebelumnya sudah mengkilap dan terang agar tidak kembali kusam bahkan rusak. wax sebaiknya digunakan agar pemilik kendaraan tidak harus melakukan polish setiap kali cat mobil terlihat kusam karena penggunaan polish yang terlalu sering akan mengikis permukaan cat dan akan membuatnya semakin tipis.

Cara penggunaan polish dan wax cukup mudah, hanya dengan mengoleskan cairan polish atau lilin wax pada bodi mobil secara merata. Jika menggunakan mesin, polish dan wax dianjurkan untuk tidak dilakukan terlalu lama dan menekan mesin dengan keras.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/16/3192395//ilustrasi-KjkW_large.jpg
Cara Stop Pulsa Terpotong di Telkomsel Terbaru agar Tidak Tersedot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/16/3188969//ilustrasi-7Xq3_large.jpg
Berkaca dari Peristiwa Kebakaran Kemayoran, Ini Penyebab Baterai Drone Meledak dan Cara Mencegahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188050//discord_checkpoint-9hdf_large.jpg
Cara Mudah Buat Discord Checkpoint 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/16/3187794//ilustrasi-yrgL_large.jpg
Cara Mudah Bikin Spotify Wrapped dan YouTube Music Recap 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/15/3187575//mobil_banjir-lmI2_large.jpeg
Tips Aman dan Mudah Merawat Mobil Usai Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/16/3186843//ilustrasi-PqvL_large.jpg
Tips Mudah Menghilangkan Iklan di HP Samsung yang Sering Muncul
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement