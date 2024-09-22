Suara Misterius dari Sekitar Palung Terdalam di Bumi Akhirnya Teridentifikasi

SUARA aneh yang terdeteksi di sekitar palung laut terdalam di Bumi akhirnya berhasil diidentifikasi setelah hampir satu dekade.

Suara yang disebut sebagai "biotwang" aneh ini—pertama kali terdeteksi pada 2014 selama survei akustik Palung Mariana—tampaknya dihasilkan oleh paus Bryde, menurut sebuah makalah baru dalam jurnal Frontiers in Marine Science.

Paus diduga sebagai sumber suara tersebut sejak 2016, tetapi para peneliti belum dapat mencocokkan suara tersebut dengan suara paus yang diketahui.

Biotwang tersebut digambarkan oleh para peneliti sebagai derit mekanis yang dipadukan dengan suara gerutuan yang lebih dalam. Biotwang pertama kali diamati selama survei Universitas Negeri Oregon di sekitar Palung Mariana yang dilakukan oleh pesawat layang laut otonom—yang dapat menyelam hingga kedalaman 35.876 kaki—dan sejak itu terdengar secara sporadis di sekitar Pasifik.

"Pada 2014, suara baru ditemukan dalam rekaman akustik otonom dari Kepulauan Mariana dan diberi nama 'Biotwang.' Suara itu diasumsikan dihasilkan oleh paus balin, tetapi tanpa verifikasi visual mustahil untuk menentukan spesiesnya," tulis para peneliti dalam makalah tersebut, sebagaimana dilansir Newsweek.

Selang beberapa tahun, pada 2018, para peneliti mengonfirmasi bahwa biotwang tersebut dihasilkan oleh paus Bryde setelah mereka mengamati sejumlah besar hewan laut di sekitar pelampung sonar yang menangkap suara aneh tersebut.

"Dengan sembilan penampakan paus Bryde yang dikonfirmasi bersamaan dengan rekaman sonar, kami menunjukkan bahwa panggilan Biotwang yang diidentifikasi sebelumnya dibuat oleh paus Bryde," tulis para peneliti dalam makalah tersebut.

"Biotwang diamati bersama dengan seekor paus, pasangan induk-anak, dan kelompok hingga empat individu dengan dan tanpa anak. Satu-satunya penampakan paus Bryde tanpa rekaman Biotwang adalah dari kelompok yang diamati terbesar (lima hewan), yang merupakan satu-satunya penampakan beberapa individu yang tidak mengandung anak."