Dijadikan Mobil Tempur, Rusia Kirimkan 2 Tesla Cybertruck ke Garis Depan Konflik Ukraina

MOSKOW - Rusia telah mengirim dua unit Cybertruck Tesla ke zona pertempuran konflik Ukraina, demikian diumumkan Ramzan Kadyrov, kepala Republik Chechnya di Telegram. Kadyrov juga menerbitkan sebuah video yang memperlihatkan dua kendaraan listrik tersebut.

Postingan tersebut muncul hanya sehari setelah Kadyrov mengecam CEO Tesla Elon Musk karena diduga menonaktifkan Cybertruck dari jarak jauh yang telah dipertunjukkan oleh pemimpin Chechnya tersebut pada Agustus.

"Apa yang dilakukan Elon Musk tidak pantas (baginya)," tulis Kadyrov dalam sebuah posting pada Kamis, (19/9/2024). Musk sendiri tidak mengomentari perkembangan tersebut.

Video yang dirilis Jumat, (20/9/2024) memperlihatkan apa yang tampak seperti dua Cybertruck dengan senapan mesin yang dipasang di bak kargo dan diawaki oleh orang-orang yang mengenakan seragam kamuflase dan perlengkapan militer. Kendaraan tersebut dapat terlihat bergerak di sepanjang jalan tanah melalui daerah berhutan sambil ditemani oleh dua kendaraan off-road. Setelah itu, mereka mengambil posisi di sebuah bukit kecil dan menembaki sebuah pesawat tanpa awak.

“Peralatan Barat bekerja dengan sangat baik… melawan (pesawat tempur) NATO Ukraina Barat,” tulis Kadyrov dalam sebuah posting yang menyertai video tersebut, sebagaimana dilansir RT.

“Mobilitas, kenyamanan, kemampuan manuver: kualitas-kualitas tersebut sangat dibutuhkan,” katanya, seraya menambahkan bahwa “tidak ada iklan yang lebih baik untuk Cybertruck. Kami benar-benar tahu cara menggunakannya.”

Tesla Cybertruck adalah kendaraan listrik dengan eksterior yang sangat tahan banting – meskipun tidak pernah dirancang untuk penggunaan militer. Mobil ini tersedia dengan harga lebih dari USD200.000 (sekira Rp3 miliar). Pemimpin Chechnya itu juga menyatakan bahwa kedua kendaraan itu tidak terpengaruh oleh penghentian jarak jauh yang ia duga dilakukan pada Cybertruck lainnya.