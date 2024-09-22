Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Dijadikan Mobil Tempur, Rusia Kirimkan 2 Tesla Cybertruck ke Garis Depan Konflik Ukraina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |15:28 WIB
Dijadikan Mobil Tempur, Rusia Kirimkan 2 Tesla Cybertruck ke Garis Depan Konflik Ukraina
Tesla Cybertruck dikirimkan ke garis depan perang Rusia-Ukraina. (Foto: Telegram/@Kadyrov_95)
A
A
A

MOSKOW - Rusia telah mengirim dua unit Cybertruck Tesla ke zona pertempuran konflik Ukraina, demikian diumumkan Ramzan Kadyrov, kepala Republik Chechnya di Telegram. Kadyrov juga menerbitkan sebuah video yang memperlihatkan dua kendaraan listrik tersebut.

Postingan tersebut muncul hanya sehari setelah Kadyrov mengecam CEO Tesla Elon Musk karena diduga menonaktifkan Cybertruck dari jarak jauh yang telah dipertunjukkan oleh pemimpin Chechnya tersebut pada Agustus.

"Apa yang dilakukan Elon Musk tidak pantas (baginya)," tulis Kadyrov dalam sebuah posting pada Kamis, (19/9/2024). Musk sendiri tidak mengomentari perkembangan tersebut.

Video yang dirilis Jumat, (20/9/2024) memperlihatkan apa yang tampak seperti dua Cybertruck dengan senapan mesin yang dipasang di bak kargo dan diawaki oleh orang-orang yang mengenakan seragam kamuflase dan perlengkapan militer. Kendaraan tersebut dapat terlihat bergerak di sepanjang jalan tanah melalui daerah berhutan sambil ditemani oleh dua kendaraan off-road. Setelah itu, mereka mengambil posisi di sebuah bukit kecil dan menembaki sebuah pesawat tanpa awak.

“Peralatan Barat bekerja dengan sangat baik… melawan (pesawat tempur) NATO Ukraina Barat,” tulis Kadyrov dalam sebuah posting yang menyertai video tersebut, sebagaimana dilansir RT.

“Mobilitas, kenyamanan, kemampuan manuver: kualitas-kualitas tersebut sangat dibutuhkan,” katanya, seraya menambahkan bahwa “tidak ada iklan yang lebih baik untuk Cybertruck. Kami benar-benar tahu cara menggunakannya.”

Tesla Cybertruck adalah kendaraan listrik dengan eksterior yang sangat tahan banting – meskipun tidak pernah dirancang untuk penggunaan militer. Mobil ini tersedia dengan harga lebih dari USD200.000 (sekira Rp3 miliar). Pemimpin Chechnya itu juga menyatakan bahwa kedua kendaraan itu tidak terpengaruh oleh penghentian jarak jauh yang ia duga dilakukan pada Cybertruck lainnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/18/3192826//presiden_ukraina_volodymyr_zelensky-jPlk_large.jpg
Minta Jaminan Keamanan, Zelensky Bahas Pengiriman Pasukan AS ke Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/18/3192529//presiden_rusia_vladimir_putin-0Wla_large.jpg
Rusia Klaim Puluhan Drone Ukraina Serang Rumah Putin, Kyiv Membantah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/18/3192391//presiden_amerika_serikat_donald_trump_dan_presiden_ukraina_volodymyr_zelensky-Qu1B_large.jpg
Trump: AS dan Ukraina Makin Dekat Sepakati Perjanjian Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/18/3192194//rusia_hantam_ukraina_dengan_500_drone-YSh9_large.png
Jelang Pertemuan Zelenskiy–Trump, Rusia Hantam Ukraina dengan 500 Drone dan Puluhan Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/455/3191957//elon_musk-ILlJ_large.jpg
Sumber Harta Kekayaan Elon Musk yang Resmi Tembus Rp12.500 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/18/3190602//presiden_rusia_vladimir_putin-OjVE_large.jpg
Putin: Rusia Akan Rebut Lebih Banyak Wilayah Ukraina Jika Pembicaraan Damai Digagalkan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement