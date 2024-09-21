Segini Harga Mobil Bekas Suzuki Karimun Wagon

JAKARTA - Segini harga mobil bekas Suzuki Karimun Wagon, yang sangat cocok untuk kendaraan keluarga dengan harga terjangkau. Seperti diketahui, Suzuki Karimun Wagon merupakan salah satu mobil yang sangat ikonik di Indonesia.

Rilis sejak tahun 2013, mobil bertipe Low Cost Green Car (LCGC) identik dengan fiturnya yang handal dan harganya yang terjangkau.

Dengan keunggulan tersebut, Suzuki Karimun Wagon menjadi salah satu mobil yang sangat populer dan laris di pasar otomotif Indonesia.Lantas berapa harganya?

Ternyata segini harga mobil bekas Suzuki Karimun Wagon berbeda-beda. Hal ini tergantung keluaran tahun berapa saat dibeli. Berikut rincian lengkapnya:

Suzuki Karimun Wagon R GL M/T 2014: Rp85 juta

Suzuki Karimun Wagon R 1.0 GL 2014: Rp86 juta

Suzuki Karimun Wagon R 1,0 GL 2015: Rp90 juta

Suzuki Karimun Wagon R AGS GS 2016: Rp110 juta

Suzuki Karimun Wagon R GS 2017: Rp94,5 juta

Suzuki Karimun Wagon R GL 4x2 MT 2017: Rp98 juta

Suzuki Karimun Wagon R GL 1.0 MT 2017: Rp98 juta

Suzuki Karimun Wagon R 1.0 GS 2017: Rp100 juta

Suzuki Karimun Wagon R AGS GL 2019: Rp108 juta