Royal Enfield Gelar Kontes Art of Motorcycling, Jadi Wadah Kreativitas

JAKARTA - Melanjutkan keberhasilan tiga musim sebelumnya, Art of Motorcycling milik Royal Enfield kembali dengan Musim ke-4. Ini menjadi wadah bagi para seniman, desainer dan penggemar bidang kreatif untuk menunjukkan semangat mereka serta merayakan gaya hidup bersepeda motor.

Tahun ini Art of Motorcycling memperluas jangkauannya secara global hingga ke Thailand, Indonesia, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, Brasil, Argentina, Kolombia, dan Meksiko.

Disebut sebagai ‘Y3K edition’, musim keempat ini bertemakan tahun 3000 Masehi. Para seniman diajak membayangkan sebuah dunia saat bersepeda motor melampaui perjalanan, menjelajahi lanskap galaktik yang baru, wilayah-wilayah yang belum dipetakan dan petualangan yang belum pernah ada.

Bagian penting dari Art o fMotorcycling adalah menciptakan ruang inklusif untuk seniman dengan tingkat keahlian yang berbeda untuk dapat berbagi ide dengan komunitas serta menampilkan karya mereka kepada para pemikir kreatif yang sudah terkenal.

Pada Musim ke-4, para peserta bisa menciptakan dan mengumpulkan desain berdasarkan empat kategori: Gen AI, Digital Art, Handcrafted, dan Comic Art.

Tahun ini, karya yang dikumpulkan akan ditinjau sederet juri global dan juri regional.